Mimar Sinan'ın emanetinde tarihi hata!

İstanbul Süleymaniye Camii'nin restorasyon çalışmaları kıbleye göre sol harim giriş kapısında kullanılan ayetlerin sıralamasında yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı.





İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, "Hatalı olduğunu biliyoruz, fakat bunu yapmak için uzun bir zaman gerekiyor. Cami ibadete açıldı. Bunlar çok büyük kapılar, bunları sökmemiz lazım, bunun için de yaklaşık 6 aya yakın bir süre gerekiyor." dedi.





461 YILLIK SÜLEYMANİYE CAMİİ'NDE VAHİM HATA!





Tarihi Yarımada'da bulunan Mimar Sinan'ın 461 yıllık eseri Süleymaniye Camii'nde yıllar içinde defalarca restorasyon yapıldı.





Dikkatli bir restoratör camideki yazılar hakkında yürüttüğü çalışma sırasında hatayı farketti. Kıbleye göre sol harim giriş kapısında kullanılan ayetlerin sıralamasında yanlışlık yapıldığını belirledi.





Kapının üst iki tablasında Sad Suresinin 49'uncu ve 50'nci ayetleri yer alıyor. Ancak tablaların onarımlar sırasında yerlerinin karıştırıldığı ortaya çıktı.





Sağ üst tablada Sad Sûresi'nin 50'nci ayeti, sol üst tablada ise Sad Sûresi'nin 49'uncu ayeti yer alıyor. Kapı tablalarında olduğu gibi 50'nci ayetin solda 49'uncu ayetin ise sağda olması gerekiyor.





"RESTORASYON BİTTİĞİ İÇİN O ŞEKİLDE KALMASI GEREKİYOR"





İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, hatanın farkında olduklarını ifade etti. Kapıların bu şekilde kalmasına karar verdiklerini ve caminin ibadete açılmasından dolayı hatanın şu anda düzeltilemeyeceğini belirtti.





Mürsel Sarı, "Camii ibadete açıldı. Bunlar çok büyük kapılar, bunları sökmemiz lazım, bunun için de yaklaşık 6 aya yakın bir süre gerekiyor. Camii ibadete açık olduğu için bu sefer o kapıyı söktüğümüz yeri bir şeyle kapatmamız lazım. Ahşap ya da çelik bir saçla kapatırsak o da çirkin bir görüntü olacak." şeklinde konuştu.





"FARK EDİLDİ, FAKAT MÜDAHALE ETMEME KARARI VERİLDİ"





6 yıl süren restorasyon esnasında hatanın niye düzeltilmediğine dair soru üzerine Sarı, "Fark edildi, fakat 'müdahale etmeyelim' diye karar verildi. 'Böyle kalsın' kararı da verilebiliyor. Bu da çok kolay verilecek bir karar değil." dedi.