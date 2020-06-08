Minneapolis'te polisi tasfiye etme vaadi

ABD’de George Floyd cinayetinin işlendiği ve ırkçılık karşıtı protestolarda yine polis şiddetine sahne olan Minneapolis’te, emniyet sisteminde çarpıcı bir ‘reform’ planlanıyor. Minneapolis Kent Konseyi, ırkçılıkla suçlanan yerel polis teşkilatını lağvedip yerine ‘yeni bir kamu güvenliği modeli’ inşa etme vaadinde bulundu.





‘MEVCUT YAPI TOPLUMU GÜVENDE TUTMUYOR’





Konsey’deki 13 üyenin dokuzunun bu adımı desteklediği belirtiliyor. Polisin lağvedilmesini vaat eden dokuz üye, dün yüzlerce protestocuya alkışlar eşliğinde bir basın açıklaması yaptı. Konsey Başkanı Lisa Bender, “Buradayız çünkü Minneapolis’te ve diğer Amerikan kentlerinde şu açıkça görülüyor ki, mevcut polis ve kamu güvenliği sistemimiz toplumu güvende tutmuyor. Küçük küçük reform yapma çabalarımız başarısız oldu. Nokta” dedi. Bender, yeni planın ayrıntılarının henüz netleşmediğini ekledi.









‘REFORMDAN GEÇİRİLECEK DURUMDA DEĞİL’





Konsey’in bir diğer üyesi Alondra Cano ise kentteki emniyet teşkilatının ‘reformdan geçirilecek durumda bile olmadığı’ konusunda veto edilemeyecek bir çoğunluk oluştuğunu belirterek, “Mevcut emniyet sistemine son vereceğiz” dedi. Konsey üyelerinden Jeremiah Ellis de, “Minneapolis Polis Teşkilatı’nı dağıtacağız. Ve bunu yaptıktan sonra, teşkilatı yeniden biraraya getirmeyeceğiz. Kamu güvenliğine ve acil adımlara yönelik yaklaşımımızı dramatik şekilde gözden geçireceğiz” diye konuştu.





‘VALİ KARŞI ÇIKIYOR, AYLAR SÜREBİLİR’





Irkçılık karşıtı kesimlerin yıllardır talep ettiği bu adımın, ABD çapında büyük bir tartışma başlatması bekleniyor. Birçok eylemci Konsey açıklamasını bir ‘dönüm noktası’ olarak tanımlarken, yorumcular polisin lağvedilmesinin uzun ve karmaşık bir süreç sonunda nasıl gerçekleşeceğinin şu an belirsiz olduğuna dikkat çekiyor. Vali Jacob Frey’in bu adıma karşı olmasının da işleri zorlaştıracağı belirtiliyor.