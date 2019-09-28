Mısır ile FİFA arasında Muhammed Salah gerilimi

luslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) yılın en iyilerini ödüllendirirken Lionel Messi’ye ‘Yılın Erkek Oyuncusu’ ilan etmesine tepki gösteren ülkelerden biri olan Mısır’ın oylarının yok sayıldığı suçlamasına yanıt geldi.

Her yıl üye ülkelerin gazetecileri, milli takımlarının teknik direktörleri ve kaptanları tarafından belirlenen puanlamaya göre ödüller dağıtılırken, Mısır’ın milli futbol ikonu Muhammed Salah için verdiği oyların FIFA tarafından geçersiz sayıldığı ortaya çıktı.

İKİ KEZ UYARI GÖNDERİLDİ

Mısır’ın oylarının geçersiz sayılmasını büyük harflerle imzalanmasıyla gerekçelendiren FIFA, şu açıklamayı yaptı: “Oylama formlarındaki imzalar büyük harfle atıldığından geçersiz (otantik değil) sayıldı. Üstelik oylama formları zorunlu olmasına rağmen Genel Sekreter’in imzasını içermiyordu. Mısır Futbol Federasyonu’na formları doğru şekilde göndermesi için iki kez uyarı gönderdik, ama 21 Ağustos mühletine kadar bize ulaştırmadılar.”





MISIR FIFA’DAN AÇIKLAMA İSTEMİŞTİ

FIFA’nın pazartesi günü Yılın Oyuncusu oylama sonuçlarını açıklamasının ardından, Mısır Futbol Federasyonu, Sudan takımının teknik direktörü ve Nikaragua’nın takım kaptanı sayılmamış veya yanlış sınıflandırılmış oylar olduğunu iddia etmişti. Yılın Oyuncusu sonuç belgesinde Mısır Milli Takım Teknik Direktörü Şevki Garib ile kaptan Ahmed el Muhammedi’nin oyları gösterilmezken, Mısır Futbol Federasyonu, ikilinin Liverpool forması giyen Mısırlı milli futbolcu Salah için kullandığı oyların neden sayılmadığına dair FIFA’dan açıklama talep etmişti.



