Samanyolu Haber /Gündem / MİT'in yargı raporunu yazmıştı: Gazeteci Tolga Şardan'a jet gözaltı /01 Kasım 2023 15:29

MİT'in yargı raporunu yazmıştı: Gazeteci Tolga Şardan'a jet gözaltı

T24 yazarı Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

SHABER3.COM

T24.com.tr internet haber sitesi yazarı, gazeteci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Şardan'ın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla suçlandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındığı belirtilen Şardan'ın evinde arama yapıldığı da bildirildi.

Şardan, gözaltı gerekçesi olarak gösterilen yazısında MİT tarafından yargı dünyasıyla ilgili hazırlanan raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu ileri sürmüş ve Erdoğan’ın kendisine aktarılan bilgiler sonrası İstanbul'da görevli üst düzey bir yargı mensubuna çok sinirlenmiş, 'hayal kırıklığı' yaşadığını söylediğini aktarmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şardan’ın gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, gözaltı işleminin “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla yapıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından; 31/10/2023 günü T24.com.tr isimli internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazı içeriğinde 5237 sayılı TCK'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu değerlendirilmekle şüpheli Tolga ŞARDAN hakkında CMK.nun 160. Maddesi gereğince re'sen soruşturma başlatılmış olup, yapılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alınmıştır."
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