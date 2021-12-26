Samanyolu Haber /Gündem / MoneyGram'ın sistemi bozuldu, euroyu 19,62 TL’den bozdu /26 Aralık 2021 11:03

MoneyGram'ın sistemi bozuldu, euroyu 19,62 TL’den bozdu

Uluslararası para transfer sistemi MoneyGram ile ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre MoneyGram Almanya'dan Türkiye'ye transfer edilen Euro’yu salıdan perşembeye kadar 19,62 TL'den bozdu.

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Döviz kurlarındaki sert yükseliş ve iniş, en ileri teknolojilerin kullanıldığı bankacılık ve ödeme sistemlerini bile altüst etti. Uluslararası para transfer sistemi MoneyGram’ın 22 Aralık Perşembe gününe kadar yüksek kur üzerinden işlem yaptığı iddia ediliyor.

Kronos ekonomi yazarı Turhan Bozkurt’un şahsi Twitter hesabından paylaştığı ekran görüntüsünde, 1 Euro’nun 19,62 TL üzerinden Türkiye’de alıcıya teslim edildiği bilgisi yer aldı.



22 Aralık Perşembe günü Almanya’dan gönderilen bin Euro mukabilinde alıcıya 19 bin 625 lira 82 kuruş ödendi. Oysa aynı gün Euro 12,60 TL ile 13,66 TL arasında değişen fiyatlarla alınıp satılmıştı.

Perşembe günkü kura göre en üst seviye bile esas alınsa aynı işlemin 13 bin 660 TL olarak tahakkuk ettirilmesi gerekiyordu. Başka bir ifadeyle MoneyGram, sadece tek işlemde 5 bin 965 lira 82 kuruş fazladan ödeme yaptı.

MONEYGRAM PARALARI GERİ ALABİLECEK Mİ?

Bozkurt, “Sistemde salı gününden beri böyle bir açık varmış. Almanya’da ikamet eden bazı gurbetçilerin açığı fark ettiği ve para namına ne buldularsa Türkiye’ye yolladıklarına dair mesajlar aldım.” dedi.

Sistemdeki hatanın perşembe gününe kadar fark edilemediği belirtilirken, MoneyGram’ın fazladan ödeme yapılan işlemleri tek tek incelediği belirtiliyor.

Fazladan ödeme yapılanlardan iade isteneceği kaydedilirken, MoneyGram iddialara dair herhangi bir beyanda bulunmadı.
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