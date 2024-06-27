Samanyolu Haber /Dünya / Moskova: NATO şu anda Rusya için düşman niteliği taşıyor /27 Haziran 2024 16:12

Moskova: NATO şu anda Rusya için düşman niteliği taşıyor

NATO’daki görev değişimine Rusya’dan ittifakın ‘genel çizgisinde herhangi bir şeyi değiştirmesi olası değildir’ açıklama geldi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Kremlin’den yeni NATO genel sekreteri hakkında açıklama geldi. Görev süresi 1 Ekim'de sona erecek olan NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg'in yerine Hollanda Başbakanı Mark Rutte geçecek.

Mark Rutte’nin yeni genel sekreter olarak onaylanmasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bu değişimin ittifakın genel çizgisinde herhangi bir değişime neden olmayacağını vurguladı.   

“İttifakın şu anda Rusya için düşman niteliği taşıdığına’ vurgu yapan Peskov, "Bu seçimin, Kuzey Atlantik ittifakının genel çizgisinde herhangi bir şeyi değiştirmesi olası değildir. Bu ittifak şu anda, ayrı ayrı Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan liderliği altındaki üye ülkeleriyle birlikte Rusya Federasyonu'nu stratejik olarak yenilgiye uğratmak amacıyla çalışmaktadır. Şu anda bizim için düşman olan bir ittifaktır.” ifadelerini kullandı.

ABD ve NATO'nun meydan okuması nükleer doktrinin revizyonuna yol açabilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise, ABD ve NATO'nun getirdiği zorluklar, "temel belgelerin ihtiyaçlara uygun şekilde" düzenlenmesi ihtiyacını doğuruyor.

Ryabkov, “ABD ve NATO müttefiklerinin kabul edilemez ve gerilimi tırmandıran eylemlerinin bir sonucu olarak artan zorluklar, şüphesiz, nükleer caydırıcılık alanındaki temel belgelerin mevcut ihtiyaçlara nasıl daha uygun hale getirilebileceği sorusunu gündeme getiriyor.'' dedi ve pratikte uygun kararlar vermeden önce, dünyadaki durumun daha karmaşık hale geldiğini vurguladı.
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