Samanyolu Haber /Gündem / Moskova üzerinde bir İHA vuruldu /30 Kasım 2023 15:12

Moskova üzerinde bir İHA vuruldu

Ukrayna son günlerde Rusya’ya yönelik İHA saldırılarını artırdı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya air bir İnsansız Hava Aracı, Moskova il sınırlarında Hava Savunma Sistemleri tarafından vurularak düşürüldü.

Sergey Sobyanin, Borisovka yerleşim yeri yakınlarında düşürülen İHA’nın kimseye zarar vermediğini, ilk verilere göre olay yerinde herhangi bir hasar veya can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Güvenlik güçleri İHA’nın düştüğü bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
En son 26 Kasım gecesi Podolsk üzerinde bir insansız hava aracı düşürülmüştü. İHA’nın enkazının düştüğü alanda dört ev hasar görmüştü. Aynı gece Bryansk, Smolensk, Tula ve Kaluga bölgelerinde toplam 24 insansız hava aracı düşürüldü. 

Dün ise Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait insansız hava aracının Ryazan bölgesi üzerinde düşürüldüğünü duyurdu. İHA’nın 27 Kasım akşamı saat 21:30 sularında Ryazan yakınlarındaki askeri yerleşkenin bulunduğu Dyagilevo bölgesinde hava savunmasının devreye sokulmasıyla düşürüldüğü bildirildi. Ryazan bölgesi valisi Pavel Malkov, Telegram kanalında "Ön bilgilere göre herhangi bir can kaybı veya maddi hasar yok" dedi.
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