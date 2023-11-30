Ukrayna ve Baltık ülkeleri, Rusya AGİT heyetini boykot etti

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Baltık ülkeleri ve Ukrayna dışişleri bakanları, yarın başlayacak olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına katılmayı reddetti. Kararlarını Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Şubat 2022'den bu yana ilk kez bu formatta bir toplantıya gelmesi nedeniyle açıkladılar.





Dün akşam dört ülke, AGİT katılımcısı ülkelerin dışişleri bakanlarının 30 Kasım-1 Aralık tarihleri ??arasında yapılması planlanan toplantısına katılmayı reddettiklerini duyurdu. Organizasyonda toplam 57 ülke bulunmaktadır.





Kuzey Makedonya'nın başkentindeki toplantıyı boykot eden ilk ülke Ukrayna oldu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Oleg Nikolenko, Facebook'ta "Ukrayna heyeti AGİT toplantısına Dışişleri Bakanı düzeyinde katılmayacak" diye yazdı. Ona göre Rusya, “uzlaşı kuralını kötüye kullanarak AGİT'i sürekli olarak zayıflatıyor. Rusya'nın AGİT'i sürüklediği krizi yalnızca daha da kötüleştirecek." deniyor.





Estonya, Letonya ve Litvanya Dışişleri Bakanlıkları başkanları Margus Tsahkna, Krisjanis Karins ve Gabrielius Landsbergis de benzer anlamda ortak bir açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı'nın toplantıya bizzat katılmasına izin verilmesinden üzüntü duyuyoruz. Rusya bunu elbette kendi propagandası amacıyla ve Batı'nın birliğini zayıflatmak için kullanacaktır. Üç bakan, bunun katılımcısı olmayacağız ve sonuçlarının sorumluluğunu paylaşma niyetinde değiliz" dedi.





Açıklamaya göre, Rusya'nın eylemleri "BM Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor ve AGİT'in ve onun temel ilkelerinin zayıflamasını teşkil ediyor." Üç bakan, “Bugün Avrupa'nın Rusya'ya değil Rusya'ya karşı güvenliğe ihtiyacı var" dediler. Ayrıca Moskova'nın Estonya'nın 2024 AGİT başkanlığı adaylığını engelleme kararını da eleştirdiler.





Moskova'nın (Minsk ile birlikte), Estonya'nın "Rusya'ya karşı son derece düşman bir devlet" olduğunu ve mevcut "zor dönemde" örgüte liderlik edemeyeceğini düşünerek Tallinn'in örgüt başkanlığı başvurusunu daha önce engellemişti. Rus tarafı, gelecek yıl AGİT'in başkanlığını NATO üyesi olmayan tarafsız bir ülkenin yapması gerektiğinde ısrar ediyor.