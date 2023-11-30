Samanyolu Haber /Gündem / NATO’yla savaşı başlatan biz olmayacağız /30 Kasım 2023 15:07

NATO’yla savaşı başlatan biz olmayacağız

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş sonrası Moskova ile NATO arasındaki gerilim hat safhaya çıkmış durumda.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM-MOSKOVA 

NATO’dan gerilimi artıran dikkat çekici bir Rusya açıklaması daha geldi. 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de ittifak ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

NATO’nın askeri-siyasi bloğun milyarlarca dolarlık askeri desteğine rağmen Ukrayna'nın ön cephede ilerleme kaydedemediğini dikkat çeken Stoltenberg, Ukrayna’nın yardımalara rağmen başarısızlığının Rusya'nın hafife alınmaması gerektiğini gösterdiğine vurgu yaptı. Rusya’nın sanayilerini askeri moda aktarmayı başardığını, orduya mühimmat ve teçhizat tedarik edebildiğini söyledi.

Ayrıca Jens Stoltenberg, bir bütün olarak Rusya’nın NATO ile karşılaştırıldığında "siyasi, ekonomik ve askeri açıdan daha zayıf" olduğunu sözlerine ekledi.

NATO Genel Sekreterinin bu açıklamalarına Rusya’dan NATO ittifakıyla olası bir savaşa ilişkin çok net cevap geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ile NATO arasında askeri bir çatışmanın göz ardı edilemeyeceğini ve öngörülebilir gelecekte Moskova ile blok arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasının imkansız olduğunu söyledi.

NATO ülkeleriyle savaşmaya hazır olduklarını, ancak bu savaşın başlayıp başlamayacağının ittifaka bağlı olduğa vurgu yapan Rus diplomat, İzvestiya'ya demecinde çatışma ihtimali için "Bu NATO'ya bağlıdır. Biz ulusal çıkarlarımızı elimizdeki tüm araçlarla savunmaya hazırız.  Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin öngörülebilir gelecekte yeniden kurulması pek mümkün görünmüyor. Eğer Batı'da birileri bu ilişkilere ihtiyacımız olduğunu ve bir noktada onların onarılmasını isteyeceğimizi düşünüyorsa bu büyük bir hatadır" dedi.
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