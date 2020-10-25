Samanyolu Haber /Politika / Müeyyiden neyse geç kalma, yap! /25 Ekim 2020 18:36

Müeyyiden neyse geç kalma, yap!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus hava savunma sistemi S-400'ün geçen hafta Sinop'ta aktif hâle getirilmesinin akabinde müeyyide imasında bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) meydan okudu.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin karikatürünü paylaşarak "Terörist" ifadesini kullanan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'e cevap verdi. 

"Hollanda’da bir milletvekili müsveddesi var. Haddini bil. Faşizm bizim kitabımızda yok sizin kitabınızda var. Faşizm de Nazizm de bizim kitabımızda, değerlerimizde yok. Onlar sizsiniz siz! Topraklarımız barındırdığımız, beslediğimiz mazlumlarla dolu. Faşist sizsiniz" ifadelerini kullandı. 

MACRON İÇİN YİNE "VAK'A" DEDİ

Malatya'da partisinin il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yüklenirken, "Fransa’nın başındaki zat şaşırmış, yatıyor kalkıyor Erdoğan’la uğraşıyor. Önce sen kendine bir bak. Dün Kayseri’de de söyledim bu bir vak'a. Onun için bir kontrolden geçmesi lazım." dedi.

Rusya, S-400 hava savunma sisteminin ilk bataryasını 2019 yılı temmuz ayında Ankara Mürted (Akıncı) Üssü'ne teslim etmişti. S-400'ler bir yıldır hangarda muhafaza ediliyordu.

Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) de seslenen Erdoğan, "Bazı ABD'liler İlham (Aliyev) kardeşimi arıyor, 'Sizin yanınızda kimin olduğunu biliyoruz. Türkiye var. Yeri geldiğinde müeyyide uygularız' diyor. Müeyyiden neyse geç kalma yap. Biz sizden F-35 için adım attık, para ödedik, vermediniz. Bizi tehdit ettiniz. Biz kabile devleti değiliz, Türkiye’yiz." diye konuştu.
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