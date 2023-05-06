Samanyolu Haber /Gündem / Muhalefette sandık alarmı: 'Sabaha kadar sandıktayız' /06 Mayıs 2023 08:46

Muhalefette sandık alarmı: 'Sabaha kadar sandıktayız'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, seçim gecesi için güvenlik hazırlıklarını anlattı. Özkoç, "Tüm örgütlerimiz, ittifak görevlilerimiz, hukukçularımız sandık başında olacak. Sonuçlar açıklanana kadar oyları koruyacağız" dedi.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gece katıldığı TV yayınında seçim gecesine yönelik “Bütün parti örgütlerimiz, vatandaşlarımız, seçim gecesi galip geldiğimizde kimse sokağa çıkmasın. Ertesi sabah nasıl olsa rakamlar netleşecek ve YSK mazbatayı vermek zorunda kalacak. Sevinç gösterileriyle dışarı çıkıldığında provokasyona gelinebilir” uyarısını yaptı.

CHP'li Özkoç, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

‘SAVAŞA ÇEVİRİYORLAR’
Aldıkları ciddi duyumlar olduğunu söyleyen Özkoç, “Şimdiden PKK’nin açıklamalarına ‘Sana Söz’ müzikleri koyup paylaşıyorlar. Demokrasi içinde götüreceğimiz bir seçim sürecini savaş haline çeviriyorlar” dedi. Özkoç, “Demokrasiye gölge düşürüyorlar. Şimdi ‘Acaba teknolojiyi kullanarak Kılıçdaroğlu’nun söylemediği şeyleri söyletirsek başarılı olabilir miyiz?’ diyorlar. Soylu da ‘Son 2-3 güne ortaya neler çıkar belli olmaz’ diyor. Böyle bir şey olur mu?” ifadelerini kullandı.

Özkoç, şunları kaydetti:
“Tüm örgütlerimiz, ittifak görevlilerimiz, hukukçularımız sandık başında olacak. Sonuçlar açıklanana kadar oyları koruyacağız. Genel başkanımız da seçim sonuçlarının sabaha karşı netleşeceğine işaret ediyor. Gün ışığında kim nerede kutlamak istiyorsa sonucu kutlayacak.” 
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