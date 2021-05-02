Münih Türkgücü'nün adı gri pasaport skandalına karıştı

Belediyeler üzerinden Türkiye’den gri hizmet pasaportlarıyla yurt dışına insan kaçırıldığı iddiasıyla başlayan soruşturmalar Almanya’da genişletiliyor. Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından geçen yıl Hannover’e geldikleri ve geri dönmedikleri iddia edilen kişileri Almanya’ya davet ettiği ileri sürülen Ersin K. adlı kişi hakkında Hannover Başsavcılığı soruşturma başlattı.







Kronos'un haberine göre Bavyera Eyalet Meclisi’nin Yeşiller Partisi üyesi Türk asıllı milletvekili Cemal Bozoğlu ise Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann’a cevaplaması için bir soru önergesi verdi. Önergede ‘resmi insan kaçakçılığı’ ile suçlanan kurumlar arasında, bu sezon Almanya 3. Ligi’nde mücadele eden Türkgücü München de vardı.





Cemal Bozoğlu’nun iddiasına göre, Şanlıurfa’daki Ceylanpınar Gençlik ve Spor Kulübü’nün AKP’li Ceylanpınar Belediyesi’ne gönderdiği dilekçede “Spor Kardeşliktir” projesi kapsamında 37 kişinin 16-22 Şubat 2020 tarihlerinde Almanya’ya davet edildiği ve tüm masrafların Türkgücü München tarafından karşılanacağı, belediyenin izin vermesi ve konu hakkında gereğinin yapılması talep ediliyordu. Bozoğlu, Herrmann’a verdiği önergede bu kişilerin insan kaçakçılığına karışıp karışmadığı konusunda bilgi talep etti.

TÜRKGÜCÜ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU





Türk vatandaşlarına ”sahte davetiye” gönderdiği öne sürülen Türkgücü München yetkilileri ise kendilerini savundu. Kulübün halkla ilişkiler sorumlusu Kenan Kivran, davet mektuplarının sahte olduğunu ve hem Almanya’da hem de Türkiye’de evrakta sahtecilik, hakaret ve insan kaçakçılığına yardım ve yataklık iddialarıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.





Türkgücü’nün insan kaçakçılığına karıştığı iddiasını gündeme getiren belgelere göre, kulüp geçen yılın başında Urfa Ceylanpınar’dan 45 kişiyi davet etmiş, 37 kişiye gri hizmet pasaportu verilmişti.





Türkgücü’nün antetli kağıtlarına yazılı mektuplar, “Şanlıurfa Gençlik ve Spor Kulübü İçin Davet” başlığını taşıyor ve şöyle devam ediyor: “Bir Türk iş adamı olarak, ‘Spor Kardeşliktir’ projesi kapsamında, Almanya ile Türkiye (Şanlıurfa) arasında bir köprü kurmak için spor kulübünüzü Münih’e davet etmek istiyorum.”





Ancak, mektupta bir imza bulunmadığı için daveti yapan bu “iş adamının” kim olduğu bilinmiyor.







Mektubu inceleyen Süddeutsche Zeitung’un haberinde de mektuptaki Türkgücü logosunun tasarımının kulübün mevcut logosuna ve kulübün eski ‘SV Türk Gücü’ logosuna benzemediği belirtiliyor. Gazeteye konuşan Kenan Kivran, “Bu mektup sahte. Logo genel olarak yanlış. Ayrıca mektuptakinin aksine bizim damgamızda hiçbir zaman logo kullanılmadı.” dedi.





Mektupta verilen “turkgucu-ataspor” web adresi de mevcut değil. Ayrıca mektupta yer alan Münih telefon numarası da yanıt vermiyor.





“MEKTUP SAHTEYSE KAÇAKÇILIK DAHA ORGANİZE DEMEKTİR”





Bu konuda önerge veren Cemal Bozoğlu da davet mektubunun sahte olabileceğini düşündüğünü açıkladı. Bozoğlu, “Davet mektubu aslında kötü yapılmış bir sahtecilik izlenimi veriyor. Durum böyleyse yasadışı bu operasyonun daha da organize ve Türkiye’den devlet destekli olduğunu gösterir” dedi.





Türkgücü Münih tarafından yapılan açıklamada ayrıca, “Ne 2020 yılında, ne öncesinde ne de sonrasında Türkiye’ye bu tür davetler göndermedik. Türkgücü Münih ile Türkiye’den kulüpler veya projeler arasında bir işbirliği yok.” denildi.





Almanya’da yayın yapan Tagesschau sitesinin haberine göre, 2018’den bu yana 3 bine yakın Türkiyeli, yasa dışı yollardan Almanya’ya girdikten sonra ülkeden çıkmadı.







