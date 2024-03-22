'Murat Kurum, Erdoğan'a güvenmiyor'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un açıklanan mal varlığıyla ilgili sorular sordu.



Zeyrek'in "Kurum’a zor sorular?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:



Kurum’un mal varlığından iki şey öğrendik:



1- Kendisi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, Merkez Bankası’na ve en önemlisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a güvenmiyor. O nedenle çekirdek aile olarak nakit varlıklarını döviz ve altın olarak tutuyor (Nakit hesabında sadece 200 bin lirası olan Kurum’un 3 milyon 300 bin lira tutarında altını, 55 bin doları ve 40 bin Euro’su varmış).



2- Kurum, bundan 8 ay önce 22 Milyon liraya (o günün kuruyla 846 bin dolar- bugünün kuruyla 28 milyon lira) Kağıthane’de bir ev almış. Ev için 8 milyon lira ödemiş, 14 milyon lira da eşinin üzerine borçlanmış.



Şimdi gelin bu iki maddeyle ilgili fikir yürütüp sorular soralım.



- İlk maddeyle ilgili sorum Mehmet Şimşek’e: Kendi adamınız sizi dinlemezken halk sizi niye dinlesin?



- İkinci maddeyle ilgili sorularım ise Murat Kurum’a:



1- Konut aldığınız proje 2020 yılında siz Çevre ve Şehircilik Bakanı’yken size bağlı olan TOKİ’nin devrettiği bir arazide mi kuruldu?



2- Söz konusu konut projesi için Çevre Etki Değerlendirme raporu gerekti mi? Gerektiyse “Olumlu” raporu kim tarafından imzalandı.



3- Eşinizle birlikte kamu görevlisi olarak maaşlı çalışmaktaydınız. Konutlarınızın tamamını Bakan olduğunuz 2018 yılından itibaren edindiğiniz anlaşılıyor. Çalışma süreniz ve maaşlarınızla satın aldığınız gayrimenkuller ve mevcut nakit/altın varlıklarınız arasındaki dengesizliği nasıl açıklıyorsunuz?



4- Eşiniz RTÜK yöneticisi, siz milletvekili maaşı alıyorsunuz. Belediye Başkanı seçilirseniz de maksimum 200 bin lira geliriniz olacak. 14 Milyon liralık borcu ne kadar zamanda ve hangi gelirinizle ödemeyi düşünüyorsunuz?