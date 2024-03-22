Bursa 20 yıl sonra AKP'den CHP'ye geçer mi?

Adaylar arasındaki dengeler nasıl?





Bozbey ile Aktaş'tan hangisi kazanacak?





Yeniden Refah Bursa'da yükseliyor mu?

Bu arada Türkiye genelindeki eğilime uyumlu şekilde Bursa'da da Yeniden Refah Partisi oylarında belirli bir yükseliş gözleniyor.