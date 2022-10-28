Samanyolu Haber /Dünya / Musk'tan Twitter’da ilk icraat: Ceoyu kovdu /28 Ekim 2022 09:24

Musk'tan Twitter’da ilk icraat: Ceoyu kovdu

Twitter'da satın alma süreci tamamlandı. Twitter Inc'in yeni sahibi Elon Musk, satın alma sürecinde kendisini yanıltmakla suçladığı üst düzey yöneticileri kovdu.

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Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk’ın sosyal medya şirketi Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma süreci tamamlandı.

İLK İŞ ÜST DÜZEY GÖREVDEN ALMALAR
Musk’ın, sosyal medya platformundaki sahte hesapların sayısı konusunda kendisini ve Twitter yatırımcılarını yanıltmakla suçladığı Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett’i görevden aldığı kaydedildi. Bu süreçte Agrawal ve Segal’in Twitter’ın San Francisco merkezinde olduğu belirtildi.

Öte yandan ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Musk’ın CEO’luk koltuğuna oturmaya hazırlandığını aktardı. Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Musk’ın öncelikle geçiş sürecinde CEO’luk görevini üstleneceğini fakat daha sonra uzun vadeli süreçte bu koltuğa da kurulabileceğini belirtti.

SATIN ALMA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI

Daha önce Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan’da SEC’e yaptığı bildirimde, Twitter’ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter’dan 25 Nisan’da yapılan açıklamada da şirketin Musk’a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs’ta sosyal medya şirketi Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini” bildirmişti.

Elon Musk, 8 Temmuz’da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter’ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk’ın avukatları, SEC’e yapılan bildirimde, Twitter’ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk’a dava açmıştı. Ancak Musk, ekim ayı başında, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter’a 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için mektup göndererek, ilk fiyattan yeniden teklif vermişti.

Twitter’ın Musk’a karşı açtığı davayı gören yargıç, satın alma anlaşmasının 28 Ekim’e kadar tamamlanması için davanın durdurulmasına karar vermişti.

LAVABOYLA GİRMİŞTİ
Elon Musk , önceki gün büyük bir sırıtışla ve elinde porselen bir lavaboyla Twiiter'ın genel merkezine girdi ve ardından da “Bırakın batsın” diye twit attı. Twitter profilini de “şef Twit” olarak değiştirdi. 
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