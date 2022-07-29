Müslüman Kardeşler siyasetten çekildiğini duyurdu

Müslüman Kardeşler Örgütü'nün Rehberlik Konseyi Başkanlığı görevini vekaleten yürüten İbrahim Munir, Reuters haber ajansına verdiği röportajda "Siyasi partiler arasındaki seçimler devlet tarafından organize edilse bile biz güç mücadelesini reddediyoruz. Bu tamamen bizim tarafımızdan reddedilmektedir" sözleriyle kararı açıkladı.







Mısır'da 1928 yılında kurulan İslami hareketin şiddeti reddettiğini de vurgulayan Munir "(Şiddeti) Tamamen reddediyoruz ve bunu Müslüman Kardeşler'in ideolojisinin dışında olduğunu düşünüyoruz. Sadece şiddet ve silah kullanımı değil, Mısır'da güç için herhangi bir biçimde mücadeleyi reddediyoruz" diyerek sandığa gitmeyeceklerinin altını çizdi.





Ülkede yasaklı olduğu için doğrudan seçimlere katılamayan hareket, geçmişte bağımsız adaylarla genel seçimlerde mücadele etmişti.





2020'de terörist oluşumlar listesine dahil edilen Müslüman Kardeşler'in birçok lideri ve binlerce destekçisi Mısır'da hapiste tutuluyor. Net sayıları bilinmemekle birlikte bu rakamın 5-6 bin civarında olabileceği belirtiliyor. Harekete üye birçok üye de idam cezasına çarptırılmıştı.





Kendisi de 1950 ve 1960'larda Mısır'da iki defa hapis yatan 85 yaşındaki Munir, son 40 yıldır İngiltere'de sürgünde. Munir, 2013 yılında şimdi Mısır Cumhurbaşkanı olan General Abdelfettah el Sisi'nin 'darbesinin' ardından giderek güç kaybeden hareketin iç bölünmeler yaşadığını kabul etti ve durum istikrara kavuştuktan sonra yeni bir lider seçimi yapılacağını belirtti.





On yıllar boyunca kurduğu yardım dernekleri ağı sayesinde harekete 102 milyonluk Mısır halkın çoğunun hala sempati duyduğunu kaydeden Munir, insan hakkı ihlalleri konusunda ağır eleştiri altındaki Sisi'nin ülkedeki muhalif gruplarla önümüzdeki haftalarda başlatacağı siyasi diyalog girişimin ciddi olmadığını savundu.





Euronews'ün haberine göre, "Diyaloğa gerçekten ihtiyaç var ama bu herkesi kapsamalı" diyen Munir, Müslüman Kardeşlerin diyalog sürecinden dışlaması halinde sonuç elde edilemeyeceğini ileri sürdü. Diyalog başkanı Müslüman Kardeşler'in "Elleri kanlı olduğu" gerekçesiyle sürece katılamayacağını belirtmişti.