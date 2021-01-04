Samanyolu Haber /Dünya / Mutasyon etkisi: Orman yangını gibi yayılıyor /04 Ocak 2021 10:14

Mutasyon etkisi: Orman yangını gibi yayılıyor

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 85 milyonu aşarken, İngiltere’de uzmanlar hastanelere “Yoğunluğa hazır olun” çağrısı yaptı. Almanya’da da hastane ve sağlık personeli kapasitesi sınıra yaklaştı. Japonya acil önlemleri görüşüyor.

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İngiltere'de son 24 saat içerisinde 57 bin 725 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Kraliyet Doktorlar Koleji’nden Prof. Dr. Andrew Goddard, virüsün mutasyona uğramış yeni halinin ülke çapında yayıldığını söyleyerek, tüm hastanelere başkent Londra ve Güney İngiltere’dekine benzer bir koronavirüs yoğunluğuna hazırlanmaları çağrısı yaptı. Dünkü sayılarla birlikte ülke genelinde üst üste beşinci gün vaka sayıları 50 binin üzerinde seyretmiş oldu. Toplam vaka sayısı 2 milyon 599 bin 789’a yükselirken, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da 74 bin 570’e çıktı.

Prof. Dr. Goddard, katıldığı BBC Breakfast programında yeni vakaların seyrine ilişkin şunları söyledi:
“Noel’in büyük bir etkisi olacağına şüphe yok. Yeni varyantın da büyük bir etkisi olacak, bunun daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Güney Doğu’da, Londra’da ve Güney Galler’de gördüğümüz büyük rakamların iki ay içinde ülkenin geri kalanına yansıyacağını düşünüyorum.”

Goddard ayrıca, “Birleşik Krallık’ta insanlar nerede çalışırsa çalışsın, gittikçe daha fazla vaka göreceğiz ve buna hazırlıklı olmamız gerekiyor” uyarısında bulundu.

'Orman yangını gibi büyüyor'

Birleşik Krallık’a bağlı Galler’de bir yoğun bakım danışmanı olan Dr. Ami Jones ise, BBC Breakfast’taki programda “hastanelerin patladığını” söyledi. Personelinin dörtte birinin şu anda ya hasta ya da karantinada olduğunu belirten Jones, bu durumun hastalara bakmayı daha da zorlaştırdığını sözlerine ekledi. Dr. Jones ayrıca halkı ev ziyaretleri yapmaktan vazgeçmeye çağırarak, “Salgın orman yangını gibi büyüyor ve hastanelerde çok fazla yerimiz kalmadı” dedi.

Japonya'da artan vakalar

Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresindeki 3 eyalet, koronavirüs vakalarının artış trendini koruması üzerine, Japonya hükümetine olağanüstü hal (OHAL) uygulanması çağrısı yaptı. Tokyo ile bölgeyi çevreleyen Saitama, Çiba ve Kanagawa eyaletlerinin valileri, artan vakalar üzerine Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Nişimura Yasutoşi ile Tokyo’da bir araya geldi. Görüşme sonrası konuşan Nişimura, “OHAL ilanını göz önünde bulunduracak seviyede ciddi koşullarda olduğumuza ilişkin mutabakata vardık” dedi. Tokyo Metropol Valiliği, başkentte 2020’nin son günü şimdiye dek ilk kez bir günlük vaka sayısının bini aştığını ve 1337 vaka kaydedildiğini açıklamıştı.
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