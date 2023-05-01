Mutfaktaki yangının ve pahalılığın simgesi: Soğan

Pahalılığın simgesi soğan

Geçim derdinin, pahalılığın adeta simgesi haline gelen kuru soğan ve patates fiyatları seçime günler kala yine seçim meydanlarında boy göstermeye başladı. 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz seçimlere “soğan kuru, dolar kuru” tartışmaları damga vurmuştu. 5 yıllık başkanlık sistemi boyunca gündemden hiç düşmeyen kuru soğan ve dolar seçim arifesinde yine en çok tartışılan konular oldu. Vatandaşlar “Pahalılığın simgelisi oldu. 5 yıldır kuru soğan fiyatlarını konuşuyoruz” diyor.

Yanlış tarım politikaları geçen 5 yılda kuru soğanın gündemden hiç düşmemesine neden olurken, ekonomi yönetiminin uyguladığı yanlış para politikalarının da simgesi dolar oldu. Dolardaki hızlı yükseliş aynı zamanda yüksek enflasyonla birlikte fakirleşmenin de önemli bir göstergesi haline geldi.2023 genel seçimlerine iki hafta kaldı. 2018 genel seçimlerinde de dolar kuru ve soğan kuru gündeme damgasını vururken, iktidarın ekonomi politikalarıyla 5 yılda değişen tek şey ise gıdada ağırlaşan kriz tablosu oldu. 2018 seçimlerine az zaman kala muhalefet partilerinin “Dolar kuru değil, soğan kuru” diye seçim propagandası yaptığı dönemde dolar 4.75 TL, soğan ise 6.95 TL idi. Bu yıl 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde de kilogramı 30 liraya kadar çıkan kuru soğan ve piyasada 21 liraya kadar dayanan dolar gündemde.5 yılda gündemde değişen bir şey olmazken, AKP iktidarının üretim yerine ithalata yönelen ekonomi politikaları nedeniyle gıdada daha dışa bağımlı bir Türkiye yaratıldı ve artan tarım maliyetleriyle gıda enflasyonunda rekorlara imza atılan bir dönem yaşandı. Soğanın fiyatı 5 yılda yüzde 331.65, dolar ise yüzde 309.47 arttı. Hal böyleyken iktidar ise ‘Biz Togg diyoruz, onlar soğan diyor' diyerek seçim propagandası yapıyor.