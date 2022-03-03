Müzakerelerde ikinci tur bugün

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik askeri operasyonunda 8'inci güne girildi.

Rusya, dün akşam yapılması planlanan Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart sabahı Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki operasyonları sırasında 498 Rus askerinin hayatını kaybettiğini, bin 597’sinin de yaralandığını aktardı.

Ukrayna'nın güneydeki şehirlerinden Herson, dün Rus birliklerinin eline geçti. Belediye başkanı ve ABD istihbaratı ise Rusların, kentin tamamını ele geçiremediğini iddia etti. Şehrin belediye başkanı, Rusların sabah saatleri itibariyle konsey binasına girmeye çalıştığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti.

Pentagon, Rusya'nın nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirdiği açıklaması üzerine yanlış anlaşılmaması için Minuteman III balistik füze tatbikatını ertelediklerini açıkladı.

Müzakerelerde Rus heyetinin başkanlığını yürüten Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinski, Belarus’un Brest kentinde yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerinin 2. turunun, bugün saat 15:00'te başlayabileceğini söyledi.









Lavron’dan 'nükleer silah' açıklaması





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın açıklaması gerçekleştirdi. Yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov’un sözlerinden satır başları şu şekilde:





* (Müzakereler) Ukrayna'daki durumla ilgili olarak] bir çözüm bulunacaktır, hiç şüphem yok.





* Batı nasıl kendi başına bizim güvenliğimizi belirleyebilir. Batılılar nasıl enerji konusunda belirleyici olabilir Batı bizi duyuyor ama anlamıyor.





* (Nükleer silah kullanacak mısınız?) Batılı siyasetçiler hep bunu söylüyor. Lütfen Batı’nın neler söylediğine bakın. Kendi başkanınız (Biden), ‘Yaptırımlardan başka bir alternatif var mı?’ sorusuna ‘3. Dünya Savaşı, nükleer savaş’ cevabı verdi. Önce buna bakın.





* (Rusya’nın sivilleri öldürdüğüyle ilgili soru) Neonazi askerlerin neler yaptığını bilmiyor dünya. Donbas’tan dünyaya yeterince bilgi akmıyor.





* (Zelenski bir Nazi mi?) Aksi halde nasıl bu kadar Neonazinin olduğu toplumda başkan olduğunu açıklayamazdık. Başkan Zelenski kendi kişisel korumalarını devreye soktu. Bu kişiler sürekli sabotaj eğitimi alıyor. Büyükbabasının da kim olduğunu biliyoruz. Zelenski’nin savunduğu yasalara bakın. Yerli Ruslara ve Ukrayna’nın etnisitesine ilişkin açıklamalarına bakın. Ruslardan bahsetmiyor bile. Rus dilini yasaklıyor, günlük hayattan Rusçayı silmeye çalışıyor. Ruslar kendi dillerini kullanamıyor.