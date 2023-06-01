Samanyolu Haber /Politika / MYK üyeleri istifa etti, Kılıçdaroğlu kabul etti /01 Haziran 2023 19:35

MYK üyeleri istifa etti, Kılıçdaroğlu kabul etti

CHP'de seçim sonuçlarının ele alındığı toplantıda MYK üyelerini istifasını sundu. Kılıçdaroğlu istifaları kabul ederken, Parti Meclisi'nde 38’inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor.

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Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplandı.

Parti genel merkezinde, 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.

Toplantıda MYK üyeleri istifalarını sundu ve Kılıçdaroğlu kabul etti.

İstifa eden MYK üyeleri şöyle:

Ahmet Akın, Ali Öztunç , Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun , Veli Ağbaba, Yüksel Taşkın.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Olağan kurultay sürecini hemen başlatma kararı aldı. İl ve ilçe kongrelerinin tarihlerini hukuk işleri netleştirecek.

Toplantıda, Kurultay sürecinin yerel seçime yansımaması gerektiği uyarısı yapıldı.

MYK üyeleri “Devletin bütün gücü vali, kamu görevlisi, maddi her türlü gücü kullandılar. Medya gücünü sonuna kadar kullandılar. Karşımızda parti devleti vardı. Devletin resmi kaynakları ile vatandaşa yapılan yardımları bile kendi lehlerine çevirdiler ” değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu, kurmaylarının değerlendirmelerini not aldı ve “Yaptığınız eleştiriler, katkılar ve çabalarınız için teşekkürler” dedi.
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