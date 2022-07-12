Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA, James Webb teleskobunun ilk fotoğrafını yayınladı /12 Temmuz 2022 08:17

NASA, James Webb teleskobunun ilk fotoğrafını yayınladı

Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nun gönderdiği ilk tam renkli fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı.

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İlk kez paylaşılan fotoğraf Hubble uzay teleskobunun yerini alarak evrenin sırlarını açığa çıkarmaya yardımcı olacak James Webb teleskobunun altı ay boyunca uzayın derinliklerinde yaptığı gözlemlerden oluşuyor.

İlk kozmik görüntüler şimdiye dek görülmemiş uzak galaksileri, parlak bulutsu yıldız kümeleri yani nebulaları ve uzak dev gaz gezegenleri içeriyor.

NASA'nın paylaştığı fotoğrafta James Webb teleskobu, SMACS 0723 olarak adlandırılan ön plandaki bir galaksi kümesini kozmik bir büyüteç gibi kullanarak arkasındaki çok uzak ve soluk galaksileri görüntüledi.



NASA, salı günü üç fotoğraf daha paylaşacak. Paylaşılacak fotoğraflar arasında yer alacak Carina Nebulası "Gizemli Dağ" olarak bilinen yüksek sütunlara benzer görüntüsüyle tanınıyor. Üç ışık yılı yüksekliğindeki kozmik tepenin eşsiz fotoğrafı Hubble teleskobu tarafından çekilmişti. Orijinali siyah-beyaz olan bu fotoğraflar sonradan renklendirilmişti.

Bir diğer kozmik fotoğraf da Stephan'ın Beşlisi olarak bilinen yakkaşık 290 milyon ışık yılı ötedeki galaksi topluluğu olacak. NASA bu galaksilerin dördünün "tekrar eden yakın temasla bir kozmik dans yaptığını" söylüyor.

Son olarak yine yaklaşık 7 bin 600 ışık yılı ötedeki devasa toz ve gaz bulutu Carina Nebulası ve 2 bin ışık yılı uzaklıkta sönmekte olan bir yıldızı çevreleyen Güney Halka Nebulası'na ait görsel de paylaşılacak.

Bu yöntem "yerçekimsel kırılma" olarak adlandırılıyor ve gözlük gibi, ön plandaki galaksilerin kütlesini arkasındaki nesnelerin ışığını bükmek için kullanıyor.
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