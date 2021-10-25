Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA: Yaşam formlarını barındıran gezegenler olabilir /25 Ekim 2021 22:09

NASA: Yaşam formlarını barındıran gezegenler olabilir

Dünya dışı yaşam olasılığı konusunda açıklamalarda bulunan NASA Başkanı Bill Nelson, "Dünya gezegeninin bizimki gibi medeni ve organize bir yaşam formunun tek yeri olduğunu söyleyemem" dedi.

SHABER3.COM

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson, askeri radarlara yakalanan 'tanımlanamayan uçan nesneler' (UFO) hakkında konuştu. Virginia Üniversitesi Politika Merkezi ile yaptığı bir röportajda dünya dışı yaşam olasılığı konusunda açıklamalarda bulunan Nelson, dünya dışı yaşamı aramanın NASA'nın en önemli misyonlarından birisi olduğunun belirtti ve alternatif evren teorilerine de değindi. 

Nelson, "Kişisel görüşüm, evrenin çok büyük olduğu ve şimdi başka evrenlerin olabileceğine dair teoriler bile var. Dünya gezegeninin bizimki gibi medeni ve organize bir yaşam formunun tek yeri olduğunu söyleyemem. Dışarıda başka dünyalar var mı? Kesinlikle öyle düşünüyorum çünkü evren çok büyük" ifadelerini kullandı. 

UFO'lara ait olduğu belirtilen ve ABD Deniz Kuvvetleri tarafından gerçek olduğu kabul edilen videolara da işaret eden Nelson, "Bir şey gördüklerini biliyorlar. Radarları da bu nesneye kilitleniyor. Ancak bunun ne olduğunu bilmiyoruz" dedi. Nelson, NASA'nın keşiflerinin bir parçası olarak dünya dışı yaşam arayışına vurgu yaptı ve ülkenin donanma pilotlarının 2004'ten bu yana 300'den fazla tanımlanamayan uçan cisim gördüğünü belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NASA: Yaşam formlarını barındıran gezegenler olabilir Sonraki Haber >>

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

İşte yanardağın patlama anı

İşte yanardağın patlama anı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Ben robotun dalkavuğunu severim

Ben robotun dalkavuğunu severim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:23:45