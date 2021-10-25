NASA: Yaşam formlarını barındıran gezegenler olabilir

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson, askeri radarlara yakalanan 'tanımlanamayan uçan nesneler' (UFO) hakkında konuştu. Virginia Üniversitesi Politika Merkezi ile yaptığı bir röportajda dünya dışı yaşam olasılığı konusunda açıklamalarda bulunan Nelson, dünya dışı yaşamı aramanın NASA'nın en önemli misyonlarından birisi olduğunun belirtti ve alternatif evren teorilerine de değindi.







Nelson, "Kişisel görüşüm, evrenin çok büyük olduğu ve şimdi başka evrenlerin olabileceğine dair teoriler bile var. Dünya gezegeninin bizimki gibi medeni ve organize bir yaşam formunun tek yeri olduğunu söyleyemem. Dışarıda başka dünyalar var mı? Kesinlikle öyle düşünüyorum çünkü evren çok büyük" ifadelerini kullandı.





UFO'lara ait olduğu belirtilen ve ABD Deniz Kuvvetleri tarafından gerçek olduğu kabul edilen videolara da işaret eden Nelson, "Bir şey gördüklerini biliyorlar. Radarları da bu nesneye kilitleniyor. Ancak bunun ne olduğunu bilmiyoruz" dedi. Nelson, NASA'nın keşiflerinin bir parçası olarak dünya dışı yaşam arayışına vurgu yaptı ve ülkenin donanma pilotlarının 2004'ten bu yana 300'den fazla tanımlanamayan uçan cisim gördüğünü belirtti.