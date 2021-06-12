NASA yeni güneş tutulmasının fotoğraflarını yayınladı

Perşembe sabahı Bill Ingalls, Arlington, Virginia'dan ABD'nin doğu kıyısındaki kısmi güneş tutulmasının çarpıcı fotoğraflarını çekti. Bunlar arasında Washington, DC'deki ikonik Capitol binasının yanında yükselen güneş tutulması var.





Ay, dünya ile güneş arasında hareket ettiğinde kısmi bir güneş tutulması meydana gelir - ancak bu gezegensel cisimler eşit şekilde dizilmemiştir. Bu olduğunda, Ayın sadece bir kısmı güneşten gelen ışığı engeller ve güneşe bir tür hilal görünümü verir.





Geçen sabah dünyadaki bazı insanlar (Grönland, Kuzey Rusya ve Kanada) halka şeklindeki bir "ateş çemberi" tutulmasını görmek için konumlandılar. Bu, Ay Dünya'dan uzak bir yörüngedeyken, ancak yine de doğrudan güneşin önünden geçtiğinde olur. Ay "daha küçük" göründüğü için güneşin tamamını engellemez.









İşte NASA'nın Doğu Kıyısı'ndan çektiği Güneş tutulması fotoğrafları:



































