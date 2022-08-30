NASA'nın Ay görevi ertelendi

NASA tarafından geliştirilen ve bir bölümünde Elon Musk'ın patronu olduğu SpaceX'in de görev alacağı açıklanan Ay görevi Artemis'in ilk denemesi teknik bir aksaklık nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.





Fırlatma için gün ve saat verilen görevde füze kapsülü içinde deneme amaçlı 4 mankenin bulunduğu ve füzenin ay yörüngesine girerek burada 1,5 tur atmasının planlandığı aktarıldı.





Kapsülün çizeceği eliptik yörünge ile insalığın şimdiye kadar dünyadan en uzak noktaya gitmesinin de planlandığı görevin ilerleyen aşamalarında ise Ay'ın yörüngesinde ve üzerinde uzay üslerinin kurulması hedeflerinin yer aldığı belirtiliyor.



















