Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı /19 Şubat 2021 00:24

NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı

NASA'nın Perseverance adlı robotunun 7 aylık bir yolculuk sonunda Mars'a başarılı bir şekilde iniş yaptığı belirtildi.

SHABER3.COM

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Perseverance adlı robotu 7 ay süren 480 milyon kilometrelik yolculuğun ardından başarılı şekilde Mars'a indi.

NASA'nın sosyal medya hesabından canlı yayınladığı tarihi inişte saatte 21 bin kilometre hızla kızıl gezegene yaklaşan araç, dev bir paraşüt sayesinde yavaşlatıldı. Mars'ta 3,5 milyar yıl önce var olduğu sanılan suyun izini arayacak bir ton ağırlığındaki araç, perşembe günü TSİ 23.57'de eski bir dev gölün olduğu Jezero adı verilen kratere indi.

Araç, 2030'lu yıllarda yeniden Dünya'ya dönüşünde kaya parçaları da getirecek. Kızıl Gezegen'de kalışı süresince de geçmiş yaşam izlerini araştıracak.
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