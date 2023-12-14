NATO üyeliği zaferden sonra!

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Biden, Ukrayna'nın şüphesiz NATO'ya katılacağını, ancak katılım konusunun Rusya ile çatışmalarda kazanılan zaferden sonra değerlendirileceğini söyledi. Biden'a göre, Ukrayna'nın ittifaka entegrasyonu konusundaki konuşma şu an için geçerli değil, çünkü tüm dikkatin çatışmaya odaklanması gerekiyor.







Görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya askeri yardım tahsisi konusunda "sözlerle" değil "sonuçlarla" umutlanacağını belirten Zelenskiy, Ukrayna ordusunun desteğini hem Beyaz Saray'dan hem de ABD Kongresi'nden hissettiğini ancak "sözlerle" değil "sonuçlarla" umutlanacağını söyledi. “Hem Başkan Biden yönetiminden hem de senatörlerden destek hissediyorum. Sinyallerini aldım, fazlasıyla olumluydu. Ama biliyoruz ki sözler var, sonuç da var. Bu nedenle sonuç için umutluyuz” dedi.





Yardımın olmayışı Putin’e NOEL hediyesi gibi olacak





Biden görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Kongre'de Cumhuriyetçilerin 61 milyar dolarlık Ukrayna yardım paketini onaylamamasının "Putin için bir Noel hediyesi olacağını" söyledi.





"Ukrayna'ya yardım dağıtımında yaşanan zorluklar Rusya'nın işine yarıyor, bu durum uluslararası sonuçlar doğuruyor" diyen Biden, "Ek fon olmadan, Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu acil zorluklara karşılık vermesine yardımcı olma yeteneğimizi hızla tüketeceğiz. Kendimizi bu durumda bulmamız çok şaşırtıcı” dedi. Putin'in "ABD'nin Ukrayna'ya yardım sağlayamayacağına dair bahse girdiğini" iddia eden Biden "Ona yanıldığını kanıtlamalıyız, bunu yapmalıyız" diye ekledi.





Öte yandan 61 milyar dolarlık yardım paketini Kongre’den geçiremeyen Biden yönetimi, Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık yardım paketi açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, paketin füze sistemleri, hava savunma sistemleri ve top mermilerine yönelik mühimmatları içerdiğini söyledi.





Şu anda Beyaz Saray ile Senato arasında Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketlerinin finansmanı konusunda bir tartışma sürüyor. Amerikan hükümeti bunun için ayrılan paranın tükendiğini defalarca dile getirdi. Tartışmalar Cumhuriyetçiler’in, Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini güçlendirecek fon olmadan Ukrayna'ya daha fazla fon sağlanmasını onaylamayacaklarında ısrar ediyor.









Ukrayna, Eylül 2022'de NATO'ya katılmak için başvuruda bulundu





Amerikan Başkanı, Vladimir Zelensky ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında “Şüphesiz Ukrayna'nın geleceğinde NATO olacak. Ancak Vilnius'ta da söylediğimiz gibi, tüm müttefiklerin anlaşması ve şartların yerine getirilmesi durumunda Ukrayna NATO'ya üye olacaktır. Şimdi Ukrayna'nın savaşı kazanacağından emin olmamız gerekiyor" dedi.





Kasım ayının sonunda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın tüm üyelerinin Ukrayna'nın katılması konusunda hemfikir olduğunu açıkladı. Daha sonra Ukrayna'nın "NATO'ya her zamankinden daha yakın" olduğunu belirtti. Temmuz ayında Vilnius'ta yapılan ittifak zirvesinin ardından gerekli koşullar sağlandığında ülkenin NATO'ya katılmasına karar verildi.