Rus muhalif lider Navalny bir haftadır kayıp

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Navalny'nin yakınları ve avukatları, Moskova'da olması gereken bir duruşma öncesi tutuklu olarak kaldığı hapishanede kendisiyle iletişime geçmek istediler. Ancak bir haftadan fazla bir süredir ne iletişim kurabildiler ne de nerede olduğu hakkında bir bilgi edinebildiler.





Rus muhalif liderin sözcüsü Kira Yarmysh, bir haftadan fazla bir süredir kendisinden haber alamadıklarını, hapishane kayıtlarında ‘artık orada kalmadığı’ yönünde bilgi aldıklarını ancak nereye transfer edildiğini bilmediklerini duyurdu.





Avukatlarına en son 11 Aralık günü, Navalny’nin bir buçuk yıldır kaldığı hapishane koğuşunda onun "artık kayıtlı olmadığı" bilgisi verildi. Bunun üzerine avukatlarından Ivan Zhdanov, ironi yaparak Alexei Navalny'nin nerede olduğu hakkında bilgi verene ödül verileceğini ilan etti.





Muhalif liderin basın sözcüsü Kira Yarmysh, Navalny'nin tıbbi gözetim altında olduğuna dair ortaya çıkan söylentilerin doğru olmadığını açıkladı.

Yarmysh, "Bu söylentilere inanmıyoruz ve bunları doğrulayacak hiçbir onayımız yok. Alexey üç yıldır herhangi bir tıbbi yardım almadı, hatta bir yıldan fazla bir süre boyunca dişçiye gitmesi bile reddedildi" dedi. “Alexey'in Moskova'da olduğu ve onunla soruşturma yürütüldüğü" versiyonuna "bu da doğrulanmadı. Soruşturma eylemleri avukatlar olmadan yürütülmüyor" diyen avukatı, sekiz gündür Navalny hakkında hiçbir şey bilinmediğini kaydetti.





Politikacının avukatları 6 Aralık'tan bu yana kendisine ulaşamıyor; aynı tarihten bu yana Navalny'nin video bağlantısı yoluyla mahkeme duruşmalarına ve özel görüşmelerine çıkması da durduruldu.





Rusya İnsan Hakları Konseyi, gazetecilerin sorularına yanıt olarak, hapishane yönetiminin "kimlerin nereye nakledildiğini kendilerine bildirmediğini" belirtti.





HRC üyesi Eva Merkacheva, RTVI ile yaptığı görüşmede özel rejimde bir hapishaneye transfer edilebileceğini, ancak çok da uzağa nakledilmeyeceğini, çünkü mevcut yasaların ailesine yakın bir bölgede cezasının infazını öngördüğünü, aksi taktirde avukatlarının gerekli itirazalarda bulunacağını öne sürdü. Mahkumun nereye nakledildiğini sormanın mümkün olmadığını, güvenlik nedeniyle nakil sürecinin gizli tutulduğunu vurguladı.





Yaklaşık iki yıldır tutuklu yargılanan ve Ağustos ayında, iki kez dolandırıcılık ve hakime hakaret suçlamasıyla ceza alan Aleksey Navalny, aşırılıkçılık davasından özel güvenlikli ağır ceza kolonisinde 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Özel güvenlikli ağır ce kolonisinde tehlikeli suç işleyen hükümlüler cezalarını çekiyor.