Samanyolu Haber /Spor / Arda Güler dönüşü yine uzadı /14 Aralık 2023 14:56

Arda Güler dönüşü yine uzadı

Arda Güler dönüyor denmişti; dönüşü ocak ayına kaldı

SHABER3.COM

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan, yaşadığı 3 sakatlık sonrası 17 Aralık'ta ilk kez forma giyebileceği belirtilen Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi ocak ayına kaldı. 

Genç oyuncu bu sezon yaşadığı üç sakatlık nedeniyle henüz ilk maçına çıkamadı. Arda Güler'in aralık ayında ilk maçına çıkacağı iddia edilmişti ama İspanya’dan Arda’nın sahaya dönüşüne ilişkin başka bir iddia yer aldı. 

Defensa Central’in haberine göre Real Madrid sağlık heyeti Arda’nın ilk maçı için temkinli yaklaşıyor. Madrid ekibinin doktorları Arda’nın ocak ayında sahaya çıkmasının daha doğru olacağını belirtti. Doktorlar, Arda’nın yüzde 100 iyileşene kadar forma giymesini istemiyor.
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