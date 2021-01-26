Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında Cumhur İttifakı'nı HDP'yi etkisiz hâle getirmeye çalıştığını söyledi.







"2020 yılı çok zor bir yıl oldu. Bir yandan faşizme karşı direniş, diğer yandan da Covid'le mücadele yılı oldu." diyen Buldan, "Yeni mücadele programımızla birlikte sokaklarda, parlamentoda, tarlada, fabrikada halkımızla birlikte olacağız." dedi.







BULDAN: BİZİ YOK SAYANLARA CEVABI SANDIKTA VERECEĞİZ





Tehditlere kulak asmayacaklarını belirten Buldan, "Örgütlülüğümüzü ve mücadelemizi geliştireceğiz. 6 milyonun iradesini yok sayanlara ve karşısında duranlara 12 milyon olarak çıkacağız." diye konuştu.





Buldan şöyle devam etti: "Kaybettiklerini gördükleri için iktidar arayış içinde küçük ortağıyla birlikte. 7 Haziran'ı 31 Mart'ı bir daha yaşamamak için her türlü hile ve hurdaya başvurma peşindeler. Ortaklar gizli kapaklı görüşmeler yapıyorlar, biliyoruz, görüyoruz. Türkiye'nin yönetimine aday olan HDP'yi devre dışı bırakabilir miyiz? arayışındalar."





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) hukuksuzluklarının

seçim hazırlığı olarak yorumlayan Buldan, "Muhalefete düşmemek için halkı korkutma, muhalefeti bölme ve çatıştırma içindeler. Ne yaparlarsa yapsınlar kaybedecekler! Dünyada halk iradesinin önüne geçecek bir formül yok." ifadelerini kullandı.





AKP-MHP İTTİFAKINDAN KURTULMANIN YOLU SANDIKTIR





Sandık mühendisliği yapmaya çalışanlara en iyi mühendisin halk olduğunu hatırlatacaklarını kaydeden Buldan, "HDP'nin siyasetteki gücünü ve etkisini engelleyemeyeceksiniz. HDP'siz bir siyaset hayali kuranlara: Halk sizin olmadığınız bir ülke hayalini çoktan kurdu, sabırsızlıkla sandıkları bekliyor. Halk, AKP iktidarının gitmesi için seçim bekliyorum. Erken seçim olmak üzere. İktidardan, AKP-MHP ittifakından kurtulmanın yolu sandıktır." dedi.