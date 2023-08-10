Neftçi Bakü’yü deplasmanda yenen Beşiktaş avantajı kaptı

Sözcü'de yer alan habere göre UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan’da Neftçi Bakü’ye konuk oldu. Rakibine karşı oldukça üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.



Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Vincent Aboubakar, 23. dakikada Jackson Muleka ve 62. dakikada Salih Uçan kaydetti. Neftçi Bakü’nün tek golü 79. dakikada Keelan Lebon’dan geldi. Beşiktaş’ın yeni transferi Ante Rebic, 77. dakikada Salih Uçan’ın yerine oyuna dahil olarak siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.



Karşılaşmanın rövanşı 17 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da oynanacak.



BEŞİKTAŞ HIZLI BAŞLADI



Maça iyi başlayan Beşiktaş, üst üste ataklarla rakip savunmayı zorlarken, aradığı golü 14. dakikada Vincent Aboubakar ile buldu. Salih Uçan’ın ara pasında Vincent Aboubakar kaleye sırt dönükken şık bir vücut çalımı ile ceza sahasına girip kaleci ile karşı karşıya kaldı. Karşı karşıya pozisyonda Vincent Aboubakar topun dibine girerek kaleci Ivan Brkic ve önünü kapatan savunmacının üstünden şık bir aşırtma vuruş ile topu ağlara gönderdi.



İKİNCİ GOL 9 DAKİKA SONRA GELDİ



Vincent Aboubakar’ın golünden 9 dakika sonra Jackson Muleka farkı ikiye çıkardı. Sağ taraftan kullanılanm korner sonrası Amir Hadziahmetovic’in pasında Salih Uçan tek pas ile sağ kanada koşu yapan Gedson Fernandes’e aktardı. Gedson Fernandes’in ceza sahası sağ taraftan çevirdiği yerden ortasında Jackson Muleka 23. dakikada topu ağlara gönderdi.



İKİNCİ YARI KARŞILIKLI GOLLER



İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Beşiktaş, 62. dakikada bir gol daha buldu. Beşiktaş’ın ön alanda Gedson Fernandes ile yaptığı baskı sonuç verdi ve Erwin Koffi’nin hatalı pasında ceza sahasında Salih Uçan’ın tek vuruşunda sağ direğe çarpan top ağlarla buluştu.



Neftçi Bakü, 79. dakikada Keelan Lebon ile farkı ikiye indirdi. Ceza sahası sağ çizgide yaşanan ikili mücadelede Daniel Amartey’in kaybettiği topu Filip Ozobic bekletmeden içeri çevirdi ve Keelan Lebon altıpasta yaptığı gelişine plase vuruş ile topu ağlara gönderdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, sahadan 3-1 galip ayrıldı.



