Netenyahu'ya Beyaz Saray ambargosu devam ediyor

Reuters'in 1970'li yılların sonuna kadar yaptığı analizde İsrail başbakanlarını büyük bir çoğunluğu görevlerinin başında ya ABD'yi ziyaret etmiş ya da ABD başkanı ile yüz yüze görüşmüş. 13 başbakanın sadece ikisi 11 haftadan daha uzun süre beklemiş.



Beyaz Saray Netanyahu'ya yapılmış bir davet olup olmadığı konusunda açıklama yapmazken İsrail'in Washington büyükelçiliğinden de yorum yapılmadı.



Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü'den David Makovsky "Vermek istedikleri mesaj açık. Tartışmalı politikaları sürdürürseniz Oval Ofis'te bir yeriniz olmaz" ifadelerini kullandı.



Yıl başından bu yana protestocular Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini sınırlandırmak isteyen hükümet planına itiraz ediyor.



Öte yandan sağcı hükümetin Yahudi yerleşimlerine izin vermesi ve kabine üyelerinden gelen kışkırtıcı açıklamaları ile Batı Şeria'da tırmanan gerilim de başta ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin olmak üzere ABD'li yetkililerin eleştirilerine yol açtı.



ABD ve İsrail arasındaki sıkı ilişkiler devam ediyor. Başkan Joe Biden ve Netanyahu telefonda görüşüyor ve iki ülke arasında üst düzey ziyaretler sürüyor. Ama Netanyahu'nun henüz Beyaz Saray'da ağırlanmamış olması Biden hükümetinin Netanyahu hükümetinden politikalarını değiştirmesini istediği şeklinde yorumlanıyor.



Bir Amerikan dışişleri bakanlığı yetkilisi, Biden yönetiminin özellikle yargı reformu konusunda kamuya açık eleştiri yerine kapalı kapılar arkasında görüşmeyi tercih ettiğini vurguladı.



Yetkili "Tek tek tasarılar üzerine bir şeyler söylememiz ters tepki yaratabilir" ifadelerini kullandı.



Fakat Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat üyesi Chris Murphy yönetimin İsrail'e daha açık mesajlar vermesi gerektiğini savunuyor. Murphy "Yönetimin bizim hala gelecekte kurulacak bir Filistin devletini desteklediğimizi ve Netanyahu hükümetinin kararlarının bu planı tehlikeye attığını güçlü bir şekilde vurgularını görmek isterim," ifadelerini kullandı.



Kendisinin Siyonist olarak tanımlayan Demokrat Başkan Biden ise ABD'nin İsrail'e desteğinin kurşungeçirmez olduğunun sık sık vurguluyor.