Nezarette polis işkencesine AYM'den hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, İstanbul Emniyeti’nde bayılana kadar işkence gören Pinhan Restoran’ın sahibi Ali Çelik’in ikiz çocukları Hasan ve Hüseyin ile yeğeni Bekir Çelik’e kötü muamele yapıldığına karar verdi. Yüksek Mahkeme, üniversiteyi yeni bitiren başvurucuların her birine 27 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Maltepe’deki Pinhan Restaurant’a 2016’da kayyım atanmıştı.







Bold'un haberi ne göre 5 Ağustos 2016’da Bulgar polisi tarafından Türkiye’ye teslim edilen Bekir, Hasan ve Hüseyin Çelik, 2 gün Edirne, 25 gün de İstanbul Emniyeti’nde gözaltına tutuldu. 29 Ağustos 2016’da tutuklanan Hasan, Hüseyin ve Bekir Çelik, gözaltı sürecinde işkence gördükleri iddiasıyla 1 Kasım 2017’de başsavcılığa şikâyette bulundu.





“TAMAMEN SOYARAK ARADILAR, HAKARET ETTİLER”





Çelik ailesi dilekçelerinde 4 Ağustos 2016’da Bulgaristan’a geçtiklerini, burada yakalanarak Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiklerini, çantalarının arandığını, sonrasında tamamen soyunmaya zorlanarak üst aramasına tabi tutulduklarını, hakaretlere maruz kaldıklarını, iki gün sonra iki kolluk görevlisi tarafından elleri kelepçeli olarak İstanbul’a götürüldüklerini söyledi.













İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen Çelik ailesi, burada daha şiddetli bir muameleye maruz kaldı. Elleri arkadan bağlı olarak bekletildiler, ifadeleri diz çöktürülmüş vaziyette alındı. Gözlükleri çıkartıldıktan sonra nezarethaneye götürülen Çelikler’i kısa boylu, esmer, kilolu bir kolluk görevlisi tehdit etti.





Hasan, Hüseyin Bekir Çelik, Edirne’de gözaltına alınıp 2 gün sonra İstanbul’a getirildiler.





GÖZ KAPAĞI KANADI, YERDEKİ KANLARI ZORLA KENDİLERİNE TEMİZLETTİRDİLER





Aynı görevli Bekir Çelik’in ensesine ve yüzüne tokat attı. Sonrasında 10-15 polis tekme ve yumruklarla üçüne birden saldırdı. Hüseyin Çelik’in gözüne gelen yumruk darbesiyle göz kapağı kanadı. Hasan ve Hüseyin Çelik bayılınca aynı polis başlarına soğuk su tuttu. Sonrasında yerdeki kanları zorla onlara temizlettirdi.





AVUKAT DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMADI





Üç polis memuru tarafından hastaneye götürülen Hüseyin Çelik’i polisler darp edildiği konusunda susması için tehdit etti. Hüseyin Çelik, dilekçede doktor muayenesi sırasında yanlarında kolluk görevlilerinin de bulunduğunu, doktorların yaralarını görmelerine karşın kötü muameleyi örtbas ettiklerini, Edirne’de gözaltına alındıkları tarihinden itibaren nezarethanede yemek ve su verilmediğini, olumsuz koşullarda tutulduklarını, gözaltındaki on üçüncü günde avukatla görüştüklerini ancak avukatın suç duyurusunda bulunmadığını ifade etti.





Savcılık, Çelik ailesinin başvurusunu delil olmadığı iddiasıyla kovuşturmaya gerek görmeyerek kapattı. Anayasa Mahkemesi ise rapor, bilgi, belge ve ifadelerin ışığında Çelik ailesine kötü muamele yapıldığına 15 Eylül 2021’de karar verdi. Karar geçtiğimiz günlerde AYM’nin sitesinde yayınlandı.