Şok iddia: AKP'li başkan, CHP'li başkanı öldürtmek için talimat verdi

AKP'li Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan’ın eski makam şoförü Hacı Bayram Arslan, sosyal medya hesabından çarpıcı iddialarda bulundu.







Hacı Bayram Arslan, CHP Akkışla İlçe Başkanı Mehmet Arslan’ı vurması için AKP'li Belediye Başkanı Ayhan Arslan’ın kendisine talimat verdiğini iddia etti. CHP'li Mehmet Arslan'ın 'ortadan kaldırılması' emrini aldığını söyleyen şoför Hacı Bayram Arslan, kayıtların mevcut olduğunu da ileri sürdü.





Birgün'de yer alan yerel gazete Kayseri Olay'ın haberine göre, Hacı Bayram Arslan, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:





“CHP'li başkanın sayın Akkışlalılar Ayhan Arslan denilen şahıs CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan'a benim kendi hesabımdan, kendi elleriyle yorum yapıp paylaşmıştır. Ve bunu korktuğu için benim adımı kullanması, beni de başkanla kötü yapmak için istemiştir.





2. Bir husus Gömürgen depoda Atatürk'ün fotoğraf ve bütün evraklarının yerlerde olmasını duyan CHP İlçe Başkanı'nın depoya geldiği haberini alan Belediye Başkanı Ayhan Arslan, beni, Cemal Aldemir ve Fatih Ballı görevlendirip orayı ortadan kaldırmam için talimat verdi. Eğer Mehmet Arslan oraya gelirse onu vurmam emrini verdi bana. Bizzat savcılığa da verilecek bunun kayıtları da mevcut. Akşam da ses kayıtlarını dinleteceğim size.”













CHP'Lİ ARSLAN: ŞOFÖR SUSTURULDU







CHP'li Mehmet Arslan, iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında, eski makam şöförü Hacı Bayram Arslan'ın, 'AKP'li başkanın yolsuzluklarını anlatacağım' paylaşımından sonra açıklama yapamadan susturulduğunu savunarak, "Her şey ortaya çıkıyor az kaldı" dedi.





CHP'li Arslan'ın açıklaması şöyle:





"Akkışla'da ilginç olaylar yaşıyorum. Gömürgen mahallemizdeki kütüphanemizin belediye personeli tarafından boşaltıldığı, Atatürk resimlerinin ve bayrağımızın yırtılıp yerlere atıldığı haberini aldım. Bunun üzerine ilçe binamızdan Salim Uğur hocamla bu çirkin hadiseyi resimlemek için Gömürgen'e gittim. Haberi alan mevcut AKP Belediye Başkanı şoförüne beni vurması için talimat veriyor. Aradan zaman geçiyor, şoför işten çıkıyor ve Başkan'ın yaptığı her pisliği, yolsuzluğu sosyal medyada 20.30'da açıklayacağını paylaşıyor ama açıklama yapmadan susturuldu. Her şey ortaya çıkıyor az kaldı."













"KİRLİ PLANLAR BİR BİR ORTAYA ÇIKIYOR"







Söz konusu iddiaların ardından açıklama yapan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer de sert tepki göstererek, "AKP'nin genel siyasetinin, yerele yansımasıdır bu. Ne yaparsanız yapın. Asla geri adım atmayacağız. Tehditlere, mafyalı girişimlerinize boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.





Özer'in açıklaması şu şekilde:





"AKP'li Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan’ın eski 'makam şoförü' olduğu belirtilen Hacı Bayram Arslan, sosyal medya hesabından CHP İlçe Başkanımız Mehmet Arslan’ın 'vurulması' için belediye başkanından talimat aldığını iddia etti. Kirli planlar, kirli hesaplar bir bir ortaya çıkıyor! Genel Başkanımıza saldırı görüntülerini partisinin grup toplantısında izlettiren, linci, bu tür saldırıları 'meşrulaştıran', birilerine de bu şekilde yol açan, bu yöndeki kirli planlar için cesaret veren Erdoğan'ın, Kayseri'deki Belediye başkanından da başka ne beklenirdi ki? AKP'nin genel siyasetinin, yerele yansımasıdır bu. Ne yaparsanız yapın asla geri adım atmayacağız. Tehditlere, mafyalı girişimlerinize boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyeti, değerlerini, Atatürk'ü savunmaya... Halkın hakkı, hukuku için sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Sadece Saray'dan bakanlara ve sadece Saray'a bakanlara meydanı boş bırakmayacağız. Genel Başkanımızın dediği gibi 'Ne Erdoğan'dan ne de şürakasından korkmuyoruz. Feriştahınız gelse geri adım atmayacağız', halk için mücadeleye devam... Halk, gerçek yüzünüzü gördü! Geliyor gelmekte olan."