Samanyolu Haber /Gündem / Nizamiye’de bir bereketli Kurban Bayramı daha yaşandı /29 Haziran 2023 15:50

Nizamiye’de bir bereketli Kurban Bayramı daha yaşandı

Güney Afrika'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Johannesburg şehrinde bulunan Nizamiye Camii'ne akın etti.

SHABER3.COM

TÜRKMEN TERZİ- GÜNEY AFRİKA

 Güney Afrika'da Kurban Bayramı bugün kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda Güney Afrika'daki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Johannesburg şehrinde bulunan Nizamiye Camii'ne akın etti. Türk Çarşısı, geniş salonları, Kutsal Emanetler Müzesi ile bir çok etkinliğe imkan veren Nizamiye’de, namazın ardından kahvaltılı Bayram programı düzenlendi ve kalabalık cemaat çarşıdaki restoranlarda mübarek günü doya doya yaşadı.

 
Bayram Namazı bitiminde tekbirlerin ardından bütün mazlum ve mağdurlar için dua eden cemaat, birbirlerine sarılarak bayramlaştılar. Nizamiye’deki gurbetçiler ise caminin zemin katındaki şadırvanlı konferans salonunda bayram kahvaltısı yaptılar. Kahvaltının ardından Nizamiye’nin hafızları Kuran ziyafeti verdiler ve Nizamiye Koleji öğrencileri Bayram şarkıları söylediler. Programın sonunda çocuklara bayram harçlıkları dağıtıldı.
 
Kahvaltı programının ardından Nizamiye’nin arka bahçesindeki kabristana geçildi ve Hicret ettikleri Güney Afrika’da hayata gözlerini yuman Hizmet gönüllülerinin mezarları başında Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Özellikle, geçen yıl vefat eden Nizamiye’nin banisi “Ali Amca”nın kabri başında duygulu anlar yaşandı.

 
Bir taraftan Nizamiye’de renkli bir bayram günü yaşanırken, Kurbanlar ise şehrin dışındaki modern tesislerde kesildi. Dondurulacak olan Kurban etlerinin bir kısmı, önümüzdeki günlerde Güney Afrika’daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
 

Sahraaltı Afrika’nın en büyük camisi olan Nizamiye, Ramazan ve Kurban bayramlarında Güney Afrika’da yaşayan Kıta’nın her bölgesinden Müslümanların geleneksel kıyafetleriyle namaza gelmesi ile çok renkli görüntülere sahne oluyor.
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