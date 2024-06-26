Samanyolu Haber /Gündem / Normalleşme polemiğinde Özel'den Erdoğan'a cevap: Ortağının gönlünü yapmaya yönelik... /26 Haziran 2024 17:52

Normalleşme polemiğinde Özel'den Erdoğan'a cevap: Ortağının gönlünü yapmaya yönelik...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı 'siyasette normalleşme sürecine' ilişkin açıklamalarına yanıt veren CHP lideri Özel, "Muhalefeti belli bir şekle sokmak için normalleşme tanımı yapmak olsa olsa ittifak ortağının gönlünü yapmaya yönelik kurulmuş bir cümledir" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisini hedef alan sözlerine yanıt verdi. 

Erdoğan'ın açıklamaları için "Açıklaması pek normal bir açıklama olmamış. Bu açıklamanın da normalleşmesi gerekir" ifadelerini kullanan Özel, partisinin yerel seçim zaferini anımsatarak, "31 Mart akşamı CHP, birinci parti olduğunda ilk açıklamamızda kibre kapılmayacağımızı söyledik ve Erdoğan ile görüştük. Muhalefeti belli bir şekle sokmak için normalleşme tanımı yapmak olsa olsa ittifak ortağının gönlünü yapmaya yönelik kurulmuş bir cümledir" dedi. 

Özel, özetle şunları söyledi:

"Normal bir açıklama olmamış. Bir el sıkışmak için tek el yetmez, 2 el gerekir. 31 Mart akşamı CHP, birinci parti olduğunda ilk açıklamamızda kibre kapılmayacağımızı söyledik. Ve Erdoğan ile görüştük, yıllar sonra el sıkışma imkanı oldu. Muhalefeti belli bir şekle sokmak için normalleşme tanımı yapmak olsa olsa ittifak ortağının gönlünü yapmaya yönelik kurulmuş bir cümledir. Muhalefet muhalefet olmaktan çıktıktan sonra demokrasi demokrasi olmaktan çıkar."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Partisinin grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette normalleşme gündemine ilişkin sert mesajlar vermiş, "Bizim çabamız aslında muhalefeti normalleştirmektir. Yani yumuşaması gereken normalleşmesi gereken muhalefettir. İktidar partisi ve ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşı olur, yumuşama olur ama ittifak olmaz. Biz de zaten böyle bir çaba içerisinde değiliz" diye konuşmuştu. 


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