Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Bahçeli, Sinan Ateş davasına 5 gün kala bir araya geldi /26 Haziran 2024 17:46

Erdoğan ve Bahçeli, Sinan Ateş davasına 5 gün kala bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Saray'da görüştü. İkilinin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Saray'da bir araya geldi.

Saat 16.00'da başlayan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü ve saat 17.00 civarında sona erdi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN DUYURMUŞTU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini duyurmuştu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin Saray'da gerçekleşeceğini ifade etmişti.

'NORMALLEŞME' GERİLİMİNİN ARDINDAN İLK KEZ

Söz konusu zirve, MHP lideri Bahçeli'nin fitilini ateşlediği 'normalleşme' tartışmasının ardından ilk kez gerçekleşiyor.

Bahçeli, Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yapmış, 'AK Parti ve CHP ittifak yapsın, 6'lı masa da destek versin' imasında bulunmuştu.

MHP liderinin çıkışının ardından iktidar partisi AKP kanadından peş peşe Cumhur İttifakı mesajları gelmişti.

SİNAN ATEŞ DAVASINA 5 GÜN KALA

Öte yandan görüşmenin Sinan Ateş cinayeti davasına 5 gün kala gerçekleşmesi de dikkat çekti.

DAVA, 1 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Cinayetin ardından hazırlanan ve Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, 22 sanığın yargılanacağı ilk duruşma 1 Temmuz’da yapılacak. Sanıklar “tasarlayarak öldürme,” “öldürmeye teşebbüs,” “suça azmettirme” ve “suça yardım etme” suçlamalarıyla yargılanacaklar.

İddianamede, cinayetle ilgili olarak bugüne kadar tutuklanan 22 kişinin isimleri ve suçlamalarına yer verildi. Ayrıca, olayın failleri olarak belirtilen Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt’un ortak hareket ederek cinayeti gerçekleştirdikleri, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş’ın ise azmettirici oldukları ifade edildi. 
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