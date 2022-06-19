Norveç’teki uçak teknisyenlerinden grev kararı

PAZARTESİ GREV BÜYÜYECEK





Norveç’te sözleşme görüşmelerinde ücret zammında anlaşma sağlanamaması üzerine uçak teknisyenleri cumartesi sabahı grev başlattı. Aşamalı olarak sürecek greve ilk etapta 31 teknisyen katıldı. Sayı daha sonra artırılacak. Teknisyen sendikası ücretlere yüzde 18 zam istersen işveren örgütü bu talebi kabul etmiyor.SAS, Widerøe ve Norwegian Havayollarını etkilenecek olan ve grevin sonuçlarının pazartesi gününe kadar netlik kazanması bekleniyor. Yarın ise 75 uçak teknisyeninin daha iş bırakmasıyla grev büyüyecek. Böylece uçak teknisyenlerinin örgütü olan Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) çeşitli havayollarında çalışan yaklaşık 500 uçak teknisyeni üyesinden yaklaşık dörtte birini greve çıkarmış olacak.Norveç Haber Ajansı NTB’ye açıklama yapan Norwegian Havayolları Basın Sözcüsü Silje Glorvigen, “Şu anda elimizde çok az bilgi var, ancak müşterilerimizi bizden bilgi beklemeye teşvik ediyoruz. Etkilenenlerle iletişime geçeceğiz” dedi.SAS basın sözcüsü Anna Sandell de NTB’ye yaptığı açıklamada “Bugün grevden hiçbir yolcu etkilenmedi. Ancak etkilenecek tüm yolcular tarafımızdan bilgilendirilecektir” dedi.NFO lideri Jan Skogseth sözleşme görüşmelerin kesilmesi hakkında yaptığı açıklamada, “Maalesef, (işveren örgütü) NHO Luftfart ile bir anlaşmaya varamadık. Arabuluculuk görüşmeleri bozuldu ve grevdeyiz” dedi.