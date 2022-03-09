Samanyolu Haber /Ekonomi / Norveç yatırım fonu, Uygur'ları zorla çalıştıran firmayla ortaklığını bitirdi /09 Mart 2022 08:38

Norveç yatırım fonu, Uygur'ları zorla çalıştıran firmayla ortaklığını bitirdi

Norveç'e ait dünyanın en büyük varlık fonu, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur azınlığın zorla çalıştırılması ile bağlantılı olduğu düşünülen bir Çinli firmadan yatırımlarını çekeceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Spor ekipmanları ve kıyafetleri üreten Li Ning adlı firma hakkında yazılı açıklama yayınlayan Norveç Merkez Bankası, Çinli üreticinin "insan haklarının ağır şekilde ihlaline katkıda bulunmasının kabul edilemez görülmesinden dolayı" yatırımlarını durduracağını belirtti.

Ahlak Kurulu'nun yatırım fonuna sunduğu rapor doğrultusunda bu kararın alındığının altını çizen Merkez Bankası, öneri niteliği taşıyan metinde bölgedeki çalışma kamplarında üretim yapan bir tedarikçi ile Li Ning'in bağlarının bulunduğunu ifade etti.

2021 sonunda değeri bin 376 milyar dolara ulaşan fon, Li Ning'in hisselerinin yüzde 0,59'unu elinde bulunduruyordu. Satılan bu payın değerinin yaklaşık 1,5 milyar Danimarka Kuronu (yaklaşık 220 milyon dolar) olduğu belirtildi.

Bombardier takibe alındı

Merkez Bankası ayrıca Güney Koreli tekstil grubu Hansae Yes24 ve Tayvanlı Nien Hsing Tekstil'in de gözlem listesinden çıkarıldığını açıkladı. Şirketlerinde çalışma haklarının sistematik bir şekilde ihlal edildiğinden şüphelenilen bu iki şirket böylece fonun ilişkisini kesebileceği şirketler arasına girdi.

Öte yandan altı ülkede yolsuzluk iddialarının hedefindeki havacılık sektörünün önde gelen firmalarından Kanadalı Bombardier'nin de gözlem listesine alındığı belirtildi.

Norveç Varlık Fonu, geçen yıl Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinin inşasında yer alan iki İsrailli şirketi "uluslararası hukuku ihlal ettiği" gerekçesiyle fondan çıkarmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Norveç yatırım fonu, Uygur'ları zorla çalıştıran... Sonraki Haber >>

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

'Mariupol’da durum felaket'

'Mariupol’da durum felaket'

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

[Harun Tokak] Gülpembe

[Harun Tokak] Gülpembe

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:41:47