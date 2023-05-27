Nuri Gökhan Bozkır’a ‘Soğan TIR’ları’ davasından 21 yıl hapis cezası

Ankara’da evinin önünde öldürülen öğretim görevlisi Necip Hablemitoğlu suikasti davasında yargılanırken geçtiğimiz günlerde tahliye edilen tutuklu 6 sandıktan Nuri Gökhan Bozkır’a kamuoyunda “Soğan Tırları Davası” olarak bilinen dosyadan 21 yıl 9 ay hapis ceza verildi.





Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre Nuri Gökhan Bozkır tutuklanarak cezaevine konuldu.









IŞİD’E PATLAYICI GÖTÜRÜYORLARDI





Şanlıurfa Akçakale’de 2015 yılı Eylül ayında soğan kamuflajıyla IŞİD’e bomba yapımında kullanılan infilaklı fitil taşıyan TIR ile ilgili açılan dava basına Soğan TIR’ları Davası olarak yansımıştı. Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 şüpheli hakkında IŞİD’e silah sağlama, örgüt üyeliği, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçlarından dava açılmıştı.





Hakkında açılan bu davadan sonra eski Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) yüzbaşısı Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna’ya kaçmıştı. Bozkır 2006 yılında eski kamuoyunda “Sauna Çetesi” olarak bilinen mafya grubu ile ilişkisi ortaya çıktıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmişti.





Bozkır’ın dün tutuklandığı Soğan TIR’ları davası ise IŞİD’e yasadışı silah satışı ile ilgili.

