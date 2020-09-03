O tablo 1,6 milyon euroya evine dönüyor

Hollanda'nın Den Bosch şehrinde Kuzey Brabant (Noordbrabants) Müzesi, ünlü ressam Vincent van Gogh'un "Kadın Başı" isimli tablosunu, Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nden 1 milyon 600 bin euroya (14,8 milyon TL) satın aldı.





Müze yetkilileri, tabloyu doğduğu topraklara getirdikleri için mutlu olduklarını vurguladı.





Köylü bir kadının portresi olan "Kadın Başı" tablosunu Van Gogh'un 1884 yılı kasım ayı ile 1885 yılı mayı ayı arasında Brabant eyaletindeki Nuenen Köyü'nde tuvale döktüğü ifade edildi.





2,5 MİLYON EURO FİYAT BİÇİLMİŞTİ





Londra'da müzayede evi tarafından 2,5 milyon euro fiyat biçilen tablo, 1,6 milyon euro bedelle yapıldığı eyalete geri döndü.





"Kadın Başı" tablosu bugünden itibaren 6 Eylül'e kadar müzede sergilenecek ve ardından bakıma alınacak.





Tablo 2021 yılı mart ayından itibaren van Gogh'un Brabant'taki hayatının anlatıldığı bölümde kalıcı olarak sergilenecek.





Ünlü ressam, Nuenen'de yaşadığı dönemde çiftçiler ve çiftlikte çalışan işçi figürlerine odaklanmış ve özellikle zorlu çiftlik hayatını temsil eden karakteristik yüz hatlarına sahip modeller üzerinde çalışıyordu.