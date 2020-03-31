Samanyolu Haber /Dünya / O ülkede Korona'dan ilk ölüm! /31 Mart 2020 19:59

O ülkede Korona'dan ilk ölüm!

Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ek önlemler almanın gereksiz olduğunu söylediği Belarus'ta virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

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Belarus Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede Koronavirüse yakalanan kişi sayısı son üç gün içinde 58 kişi artarak 152 kişiye yükseldi. Virüs kaynaklı ilk can kaybı ise bugün gerçekleşti.

75 yaşındaki tiyatro sanatçısı Viktor Daşkeviç'in Koronavirüs'ten öldüğü bildirildi.

Daşkeviç’in eşi yaptığı açıklamada, Daşkeviç’in gittiği ilk hastanede kendisine zatürre teşhisi konduğunu ve ilk Koronavirüs testinin negatif çıktığını aktardı. 

Ancak rahatsızlığının artması üzerine gittiği diğer hastanede yapılan testte sonucun pozitif çıktığını söyledi.

Doğu Avrupa ülkesi Belarus'un nüfusu 9,4 milyon.

"SINIRLARIN KAPATILMASI APTALLIK" DEMİŞTİ

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa ülkelerinde Koronavirüs salgınının görülmeye başlandığı mart ayının başlarında yaptığı açıklamada, salgına karşı önlemlerin abartılmaması gerektiğini söylemişti. 

Lukaşenko salgın sebebiyle sınırların kapatılmasını "aptallık" diye nitelendirmişti.

Lukaşenko, Koronavirüse karşı en etkili yöntemlerin, günde 40-50 gram votka içmek ve haftada birkaç kez saunaya girmek olduğunu söylemişti.

ABD BAŞKANI TRUMP'I ÖRNEK ALDIĞINI SÖYLEDİ

Lukaşenko, bugün yaptığı açıklamada da kendisinin ABD Başkanı Donald Trump’u örnek aldığını ve virüse karşı alınacak sert önlemlerin virüsten daha fazla zarar getirebileceğini düşündüğünü söyledi.

Belarus’taki salgının hâlihazırda tepe noktasında olduğunu tahmin ettiğini belirten Lukaşenko, Paskalya Bayramı’na doğru salgının hafiflemesini beklediklerini ifade etti. 

Lukaşenko, 9 Mayıs Zafer Bayramı’nı ve bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelemeyi düşünmediklerini kaydetti.
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