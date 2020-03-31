Meclis'te Koronavirüs şoku!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı tarafından görevli doktorun sağlık durumuna dair açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Covid-19 pozitif çıkmıştır. Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır." denildi.
Doktorun karantinaya alınmasının akabinde daha önce kendisiyle temas eden milletvekilleri, danışmanlar ve TBMM personelinden oluşan yaklaşık 150 kişi telefonla aranarak durumdan haberdar edildi.
DOKTOR HASTANEDE MÜŞAHEDE ALTINDA
Meclis Devlet Hastanesi'nde görevli doktora, ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine Koronavirüs testi yapılmıştı. İlk test sonucu negatif çıkmıştı. Tedbiren hastanede müşahede altında tutuluyordu.