O ülkede Rus yanlısı ilginç koalisyon!

Fico 4. kez başbakanlık koltuğuna oturacak





Slovakya'da Rusya yanlısı eski başbakan Robert Fico aşırı sağcı partilerle koalisyon anlaşması imzaladı.Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği askeri desteği sona erdirmeyi planlayan eski başbakanın lideri olduğu Smer (Yön) Partisi, 30 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinde oyların yüzde 22.9'unu almayı başarmıştı.Bu oyla 150 sandalyelik parlamentoda 42 sandalye elde eden Smer, sandıktan üçüncü sırada çıkarak 27 sandalyeye sahip olan Hlas (Ses) Partisi ve 10 milletvekili kazanan aşırı milliyetçi ve Rusya yanlısı Slovak Ulusal Partisi ile koalisyona gitmekte uzlaştı.Koalisyon hükümetinin ne zaman yemin edeceği henüz netlik kazanmazken Fico, ekim sonunda yapılması planlanan Avrupa Birliği liderlerinin bir sonraki zirvesinde Slovakya'yı temsil etmeyi umduğunu söyledi.Koalisyon anlaşmasına göre Smer başbakanı ve diğer altı bakanı atayacak. Hlas parlamento başkanını ve yedi bakanı, Slovak Ulusal Partisi ise üç bakanı belirleyecek. Smer'in lideri Fico da böylece dördüncü defa başbakanlık görevini üstlenmiş olacak.Üç parti arasındaki koalisyon, seçimlerde yüzde 18 oyla ikinci sırada yer alan liberal ve Batı yanlısı İlerici Slovakya Partisi'nin muhalefete düşeceği anlamına geliyor. Parti parlamentoda 32 sandalyeye sahip.Seçim kampanyasını Rusya yanlısı ve Amerikan karşıtı pozisyonunu vurgulayarak yürüten Fico, Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği askeri desteği sonlandırmayı vaadetti.Fico'nun yeniden iktidara gelmesi Slovakya'nın rotasını çevirmesine, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ya da Hukuk ve Adalet Partisi yönetimindeki Polonya'nın yolunu izlemesi riskini kuvvetlendiriyor."Slovakya'nın egemenliğinin ve ulusal çıkarlarının korunması hükümetin önceliği olacaktır" açıklamasında bulunan Fico bu yöndeki endişeleri artırırken Avrupa Birliği ve NATO'daki kırılgan dengeleri de zora sokabilir.