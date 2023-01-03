O ülkede yeni otomobil satışlarında elektriklilerin payı yüzde 80

Norveç Karayolu Federasyonu'nun açıkladığı resmi verilere göre, Tesla üst üste ikinci yılında da en fazla satılan marka oldu.



Petrol üreten bir ülke olmasına rağmen Norveç, 2025 yılında benzin ve dizel araçların satışını sonlandıran ilk ülke olmayı planlıyor. Bu hedefe ulaşmak için de yönetim elektrikli araçları akaryakıtlı araçlardan alınan vergilerden muaf tutuyor.



Ülkede yeni satılan araçlardaki payı on yıl önce yüzde 2,9 olan elektrikli araçlar 2021 yılında yüzde 65'e ulaşmıştı. Bu yıl ise oran daha da artarak yüzde 79,3'e çıktı.



Markalar bazında Tesla yüzde 12,2'lik pazar payıyla ilk sırayı alırken onu yüzde 11,6 ile Volkswagen izledi.



Ülkede en fazla satılan otomobil ise Tesla Model Y olurken onun ardından Volkswagen'in elektrikli aracı ID.4 geldi. Üçüncü sırayı Skoda Enyaq aldı.