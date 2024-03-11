Samanyolu Haber /Gündem / Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı /11 Mart 2024 12:04

Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı

TÜİK'e göre ocak ayında dar tanımlı işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artışla yüzde 9,1'e yükseldi. Bu dönemde dar tanımlı işsiz sayısı 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. Geniş tanımlı işsizlik oranı önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 26,5'e yükseldi ve 32 ayın zirvesini gördü.

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TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı bu dönemde 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.


GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 16,6
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,1, kadınlarda ise yüzde 21,1 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 26,5
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 18,3 olarak tahmin edildi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı olarak kabul edilen atıl işgücü oranında Mayıs 2021 sonrasındaki 32 ayın zirvesi görüldü.
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