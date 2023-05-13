Samanyolu Haber /Gündem / Okul müdürlerine 'şaibeli' emir /13 Mayıs 2023 17:07

Okul müdürlerine 'şaibeli' emir

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından okul müdürlülerinin olduğu Whatsapp grubuna mesaj atarak müdürlere daha önce kendilerine iletilen numaraya seçim sonuç tutanaklarını göndermelerini istedi. Gerekçe olarak ise kaymakamlık talimatı gösterildi.

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Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri yarın yapılacak. Kritik seçim öncesi kaymakamlık talimatının gerekçe gösterildiği skandal uygulama, gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

SÖZCÜ What’sApp Haber Hattı'na gelen bilgiye göre, Alanya İlçe Milliği Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Kaymakamlık kararını gerekçe göstererek, bina sorumlusu okul müdürlerinin, sandık başkanlarından seçim sonuç tutanaklarını alarak daha önce kendilerine iletilen numaraya göndermelerini istedi.

TEPKİLER GELİNCE GERİ ADIM ATILDI

Skandal uygulamaya gelen tepkiler üzerine geri adım atan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürlerine ikinci bir mesaj göndererek ne sandık başkanlarının ne de bina sorumlusu okul müdürlerinin böyle bir görevinin olmayacağı belirtildi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Değerli Müdürlerim; Sandık başkanlarımız Seçim Sonuç Tutanaklarını Sn.Kaymakamımızın talimatları ile daha önce sizlere iletmiş olduğumuz WhatsApp numarasına KESİNLİKLE GÖNDERİLMEYECEKTİR.

*Konu ile ilgili gereken açıklamalar ve talimatlar İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan toplantıda sandık başkanlarına iletilmiştir.

*Ne sandık başkanlarımızın ne de bina sorumlusu Okul müdürlerimizin böyle bir görevi olmayacaktır.

*Bu mesajın okulunuzdan görevli sandık başkanlarına bireysel olarak iletilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.”

“BU SKANDAL BİR UYGULAMADIR VE BÜYÜK BİR SUÇTUR”

Konuyu SÖZCÜ What’sApp İhbar Hattı'na ulaştıran vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Müdürler grubuna böyle bir talimat gitmiş. Seçim sonuç tutanaklarını bina sorumlusuna sandık başkanları bizzat verecek ve bu da kaymakamlığa direkt iletilecek şeklinde talimat veriliyor. Fakat daha sonra bu konuda huzursuzluk duyan kişiler, bu uygulamaya tepki gösteriyorlar. Hatta bu konuyu bir yerlere iletmeye başladıkları zaman buradaki kaymakamlık geri adım atıyor ve ikinci bir mesaj gönderiliyor.

Ve uygulama iptal ediliyor. Kaymakamlık böyle bir talimat veremez. Yukarıdan mı böyle bir talimat geldi, tepkiler üzerine yayılacağını anlayıp geri çektiler yoksa Antalya bölgesi için mi böyle bir uygulama vardı. Kaymakam bey böyle kendi başına bunu yapamaz, muhakkak o da bir yerden talimat almıştır veya AKP teşkilatı böyle bir emir vermiştir. Kaymakamlık devlete değil, hükümete hizmet ediyor.

Bir şekilde YSK dahi açıklamadan seçim verilerini elde etmeyle ilgili Ak Parti'nin bir takım çalışmaları var. Bu hiç doğru bir şey değil. Tutanaklar hiçbir şekilde dışarıya sızdırılamaz, sadece YSK temsilcilerine imza ve tutanakla teslim edersiniz. Bina sorumlusu ve sandık başkanları asla Whatsapp üzerinden seçim sonuç tutanaklarını gönderemez. Bu skandal bir uygulamadır ve büyük bir suçtur.

Çünkü YSK bunu bildirir, açıklar. İçişleri Bakanlığı'nın YSK’ya bir paralel yapı kurulmasını mahkeme engellemişti. Bu farklı bir durum. Mahkeme o uygulamayı durdurunca bu yönteme başvurduklarını düşünüyorum.”
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