Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’nın Ukrayna'ya askeri yardım hamlesi /13 Mayıs 2023 16:54

Almanya’nın Ukrayna'ya askeri yardım hamlesi

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya'nın Ukrayna'ya 2.7 milyar euro tutarında yeni bir askeri yardım paketi sağlamayı planladığını aktardı.

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SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA

Bu şekliyle ABD ve İngiltere’nin ardından Almanya da Ukrayna’ya askeri yardımlarını artırmış oldu. 

Spiegel’e göre, Federal Şansölyelik ve diğer departmanlar gizli görüşmeler sonucunda önümüzdeki haftalarda Kiev'e yaklaşık 2.7 milyar euro tutarında ek silah sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.

Askeri yardımın 20 adet Marder piyade savaş aracı, 30 adet Leopard 1 tankı ve 200 civarında keşif uçağını içermesi bekleniyor. Ayrıca Gepard uçaksavar tankları, IRIS-T hava savunma sistemleri, topçu mühimmatı ve araçlarının teslimatı planlanıyor.

Dergiye göre, yeni askeri yardım paketi 14 Mayıs Pazar günü Charlemagne Ödülü'nün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye takdimiyle eş zamanlı olarak duyurulacak. Bu ödül, 1950 yılından bu yana her yıl Avrupa'nın birliğine katkıda bulunmuş kişi veya kuruluşlara veriliyor.

Mart ayında, AB'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin de finanse edildiği Avrupa Barış Fonu'nu 2,2 milyar Euro artırdığı ve 2027 yılına kadar 7,979 milyar Euro'ya çıkardığı bildirildi.
Aynı zamanda, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın başlamasından önce, fondan elde edilen paralar hiçbir zaman silah alımı için kullanılmamıştı. 24 Şubat 2022'den bu yana Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 3,6 milyar Euro'luk askeri yardım olmak üzere 49 milyar Euro mali yardım aktardı.
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