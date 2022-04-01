Samanyolu Haber /Gündem / Olay benzetme: Gazeteci Yetkin, 2002'deki Ecevit-Yılmaz-Bahçeli koalisyonunu hatırlattı /01 Nisan 2022 11:45

Olay benzetme: Gazeteci Yetkin, 2002'deki Ecevit-Yılmaz-Bahçeli koalisyonunu hatırlattı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'şeker' konusuna ilişkin açıklamalarının sansürlenmesinin ardından gazeteci Murat Yetkin dikkat çeken ifadelerde bulundu. Yetkin, Ankara’da 2002’de Ecevit-Bahçeli-Yılmaz koalisyon hükümetinde görünene benzer bir dağınıklık olduğunu dile getirdi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan dönüşü uçakta 'şeker' konusunda yaptığı açıklamaların; şekere yapılan yüzde 30'luk zam sonrası değiştirildiğini ve basına yeni bir metin ile servis edildi.

Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü "Cumhurbaşkanın zamlara dair sözleri ekibince sansürlendi mi?" başlıklı yazısında Erdoğan'ın sözlerinin gizlenmesine ilişkin "Altın makası elinde tutanlar, Cumhurbaşkanının zamlara dair sözlerini dahi sansürleyerek neyi engelleyebileceklerini düşünüyorlar acaba?" dedi.

"ANKARA’DA BİR DAĞINIKLIK VAR"
Yetkin şöyle devam etti:

"Zamlara dair haber yapılması ise kendi alemlerinde, Türkiye’deki gelişmeleri dahi zamanında izleyip Cumhurbaşkanına iletmeyen ekibi tarafından alelacele sansürlenmeye çalışılıyor. Ama haber bir yolunu bulup sızıp yeryüzüne çıkıyor işte.

Erdoğan’ın Ukrayna siyasetini desteklerken iyi, zamlara ilişkin sözlerine gelince kötü, öyle mi?

Bu gelişmeler dün Cumhurbaşkanı ve ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in 'asgari ücrete ek zam yok' açıklamalarını da akla getirdi.

Bilindiği gibi sadece muhalefet değil, AK Parti içinden de asgari ücretin yeniden artırılması gerektiği yolunda sesler çıkıyordu. Evet asgari ücrete rekor düzeyde, yüzde 50 zam yapılmıştı ama yıllık enflasyon oranının, hem de TÜİK verileriyle yüzde 54 çıkması o zammı silip süpürmüştü. Şimdi asgari ücretliler Cumhurbaşkanı ve bakanının bu sözlerinin de tersinin çıkmasından ümitlensinler mi? Ne dersiniz?

Ankara’da bir dağınıklık var. 2002’de Ecevit-Bahçeli-Yılmaz koalisyon hükümetinde görmüş olduğumuza benzer bir dağınıklık. Söylemiş olalım."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Olay benzetme: Gazeteci Yetkin, 2002'deki Ecevit-Yılmaz-Bahçeli... Sonraki Haber >>

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Sedat Peker ortaya çıktı

Sedat Peker ortaya çıktı

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:03:48