Omicron varyantı Türkiye'de de hızlı yayılıyor

İlk kez Güney Afrika'da görülen ve dünyanın birçok ülkesinde hızla yayıldığı belirtilen Omicron varyantının Türkiye'deki yaygınlığına ilişkin resmi makamlar adeta sessizliğe gömülmüş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı '6 Omicron vakası var' açıklaması dışında herhangi bir açıklama gelmemişti.





KOCA SESSİZLİĞİNİ BOZDU







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bozdu.





Yazılı bir açıklamayı paylaşan Koca, açıklamayı ''Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen YENİ VAKALARIN %10’UNDAN FAZLASI Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir'' notuyla paylaştı.





Yazılı açıklama şöyle:







"Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de özellikle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladı. Bu varyant ek bir kişisel tedbir gerektirmiyor. Hastaneye yatışlarda belirgin bir artış yok. Maske, mesafe kuralı ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Bilindiği gibi, Covid-19 salgını boyunca, virüsün birçok varyantı, bilim dünyasıyla birlikte, sık sık toplumların da gündemine yerleşti. Koronavirüsün Omicron varyantı da bunlardan biri oldu.





“KALABALIK İLLERİMİZDE GÖRÜLEN YENİ VAKALARIN YÜZDE 10’DAN FAZLASI ARTIK OMİCRON KAYNAKLI”





Önce Afrika’da görülen ve Avrupa’da hızlı bir şekilde yayılan Omicron, kısa sürede yeni vakaların yüzde 10’una kaynaklık etmiştir. Bu varyantın ülkemizde de rastlandığını daha önce açıklamış, ilk vakalar hakkında bilgi vermiştim. Hızlı yayılan Omicron varyantı karşısında ülkemizdeki durum da Avrupa’daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10’dan fazlası artık Omicron kaynaklı.





“HATIRLATMA DOZUNUN ÖNEMİ ARTMIŞTIR”





Omicron varyantına karşı, etkisi bilinen salgın tedbirlerine ek olarak başvurulması gereken kişisel tedbir söz konusu değil. Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi, kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız. Korku ve kaygının hayatı olumsuz etkilediğini, tedbirinse daima işe yaradığını biliyoruz. Omicron karşılaştığımız ilk varyant değil. Ve önemli bir veri, bize zaten sağduyu telkin ediyor: Bu yeni varyantın, hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde artırmadığını gördük. Toplam vakalar içindeki oranı belirgin olduğu halde! Endişe verici bir durum yok. Gerekli bilgiye ve salgın tecrübesine sahibiz. Bu gelişme, daha dikkatli olmamızı ve eksik aşılarımızı yaptırmamızı gerektiren bir gelişmedir. Yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler, hatırlatma dozunu olmalı, yeni varyanta karşı aşı etkinliğini güçlendirmelidir."