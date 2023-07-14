OpenAI'nin başı 'federaller'le başı dertte

Soruşturma, Microsoft tarafından desteklenen şirketin bugüne kadar karşılaştığı en güçlü düzenleyici tehdit.



FTC bu hafta, üretken yapay zeka ile geliştirilen sohbet robotu ChatGPT'nin üreticisi OpenAI şirketine yirmi sayfalık bir talep yazısı gönderdi.



Yazıda, şirketin yapay zeka modellerine bağlı riskleri nasıl ele aldığına ilişkin kayıtlar talep edildi.



FTC, şirketin itibar zedelenmesine sebep olabilecek haksız uygulamalarının olup olmadığını araştırıyor.



FTC'nin OpenAI şirketine gönderdiği bilgi talebindeki sorulardan biri, OpenAI ürünlerinin "gerçek kişiler hakkında yanlış, yanıltıcı veya aşağılayıcı ifadeler üretme" ihtimalini ele almak için attığı adımlarla ilgili.



Soruşturmayı ilk Washington Post haberleştirdi. FTC yorum yapmayı reddetti, OpenAI ise Reuters haber ajansının yorum talebine henüz yanıt vermedi.



OpenAI, geçen Kasım ChatGPT sohbet robotunu kullanıma açarak kullanıcıları büyüledi.



Şirketin öncü ürünü, büyük teknoloji şirketlerinde yapay zeka ile geliştirilmiş ürünlerinin toplumların ve işletmelerin çalışma şeklini nasıl değiştireceğini göstermek için bir araç oldu.



Yapay zeka yarışı, potansiyel riskler ve teknolojinin yasal düzenlemeleri hakkında yaygın endişeler uyandırdı.



Reuters'in Mayıs ayındaki bir haberine göre, küresel düzenleyiciler, bazı temel konularda kapsamlı kurallar uygulamayı hedefliyor.



Bunların arasında telif hakkı, veri gizliliği, modellerle beslenen veriler ve yapay zeka ile üretilen içerik yer alıyor.



ABD Senatosu’nda Çoğunluk lideri Chuck Schumer, yapay zeka üzerinde koruma önlemlerini ilerletmek ve sağlamak için "kapsamlı mevzuat" çağrısında bulundu. Schumer, bu yıl bu konuda bir dizi forum düzenleyecek.



Geçen Mart OpenAI, İtalya’da gizlilik hakkında yasal bir sorunla karşılaştı.



İtalya’da 2018’de Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren gizlilik politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ChatGPT ülkede çevrimdışı hale getirilmişti.



ABD’li şirket, ChatGPT’de yaş doğrulama özelliklerini aktif hale getirmeyi kabul ettikten ve Avrupalı kullanıcıların bilgilerinin AI modelini eğitmek için kullanılmasını engellemesine izin verdikten sonra ülkede tekrar kullanıma sokuldu.